Дефицит горючего в РФ уже доходит до показателя в 20%, россияне используют резервы дизеля, которые хранились на черный день.

В РФ наблюдается ощутимый дефицит топлива

Как сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, дефицит горючего, в частности бензина, в России уже идет к показателю в 20%.

— Украина достигает действительно значительных вещей, в частности, наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют. По нашим данным, дефицит горючего России уже идет к показателю в 20% – это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые хранили на черный день, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин отверг все предложения по окончании войны как со стороны Украины, так и со стороны США, поэтому вполне справедливо, что Россия должна ощущать цену войны в полной мере.

– Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными. Партнеры готовят новые санкционные решения и работаем, в частности, по тем санкциям, по тем санкционным направлениям, которые раньше часто получали меньше внимания.

Мы готовим новые наши встречи с Соединенными Штатами Америки, а также встречи в Европе. Что важно, мы не исключаем никакого реального пути к миру, но считаем, что сработает только принуждение России, — сказал Зеленский.

К слову, ранее западное издание Reuters писало, что в России объемы работы нефтеперерабатывающих заводов сокращаются, в то время как высокая стоимость займов означает, что частные заправочные станции не могут позволить себе накапливать топливо. В стране-агрессоре наблюдается дефицит бензина.

Источник : Офис президента

