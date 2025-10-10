После ночной российской атаки частично фиксируются аварийные отключения в Черкасской области.

Об этом сообщает начальник ОВА Черкасской области Игорь Табурец.

Отключение света в Черкассах и области: что известно

По словам начальника ОГА, из-за повреждения энергетического оборудования во время вражеских обстрелов начались отключения света в Черкассах и области.

Он уточнил, что графики отключения света в Черкасской области заработали с 8:45.

Речь идет о:

Драбовском филиале;

Чернобаевском филиале;

ОСП Золотоношские энергетические сети;

Каневском филиале.

Табурец призвал украинцев экономно пользоваться электроэнергией.

Между тем Укрэнерго отмечает, что, кроме Черкасской области, частично обесточено значительное количество потребителей электроэнергии в Киеве, а также Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

– Для стабилизации ситуации в энергосистеме в указанных регионах применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго пообещали, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Между тем премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что на совещании с энергокомпаниями и ключевыми министерствами договорились сообщить обновленную информацию об энергоснабжении в ближайшие несколько часов.

– Что касается энергоснабжения в столице – уже восстановлена критическая инфраструктура. Дальнейшие работы продолжаются, – отметила она.

Также, по ее словам, до конца дня обещают восстановить водоснабжение в Киеве и Кировоградской области.

Она подчеркнула, что в столице и других областях увеличили количество патрулей полиции на улицах и в транспорте.

Напомним, президент Владимир Зеленский в утреннем обращении сообщил, что более 450 дронов и более 30 ракет РФ были направлены против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят лишить украинцев – объектов критической инфраструктуры и энергетики.

