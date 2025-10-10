Черкасская область частично без света: где есть отключение электроэнергии
После ночной российской атаки частично фиксируются аварийные отключения в Черкасской области.
Об этом сообщает начальник ОВА Черкасской области Игорь Табурец.
Отключение света в Черкассах и области: что известно
По словам начальника ОГА, из-за повреждения энергетического оборудования во время вражеских обстрелов начались отключения света в Черкассах и области.
Он уточнил, что графики отключения света в Черкасской области заработали с 8:45.
Речь идет о:
- Драбовском филиале;
- Чернобаевском филиале;
- ОСП Золотоношские энергетические сети;
- Каневском филиале.
Табурец призвал украинцев экономно пользоваться электроэнергией.
Между тем Укрэнерго отмечает, что, кроме Черкасской области, частично обесточено значительное количество потребителей электроэнергии в Киеве, а также Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
– Для стабилизации ситуации в энергосистеме в указанных регионах применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго пообещали, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Между тем премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что на совещании с энергокомпаниями и ключевыми министерствами договорились сообщить обновленную информацию об энергоснабжении в ближайшие несколько часов.
– Что касается энергоснабжения в столице – уже восстановлена критическая инфраструктура. Дальнейшие работы продолжаются, – отметила она.
Также, по ее словам, до конца дня обещают восстановить водоснабжение в Киеве и Кировоградской области.
Она подчеркнула, что в столице и других областях увеличили количество патрулей полиции на улицах и в транспорте.
Напомним, президент Владимир Зеленский в утреннем обращении сообщил, что более 450 дронов и более 30 ракет РФ были направлены против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят лишить украинцев – объектов критической инфраструктуры и энергетики.