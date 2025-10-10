Черкаська область частково без світла: де є відключення електроенергії
Після нічної російської атаки частково фіксуються аварійні відключення в Черкаській області.
Про це повідомляє начальник ОВА Черкащини Ігор Табурець.
Відключення світла в Черкасах та області: що відомо
За словами начальника ОВА, через пошкодження енергетичного обладнання під час ворожих обстрілів почалися відключення світла в Черкасах та області.
Він уточнив, що графіки відключення світла на Черкащині запрацювали з 8:45.
Ідеться, зокрема, про:
- Драбівську філію;
- Чорнобаївську філію;
- ВСП Золотоніські енергетичні мережі;
- Канівську філію.
Табурець закликав українців ощадливо користуватися електроенергією.
Тим часом Укренерго зазначає, що, крім Черкащини, частково знеструмлена значна кількість споживачів електроенергії у Києві, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
– Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго пообіцяли, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Тим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що на нараді з енергокомпаніями та ключовими міністерствами домовились повідомити оновлену інформацію про енергопостачання у найближчі кілька годин.
– Щодо енергопостачання в столиці – вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають, – зазначила вона.
Також, за її словами, до кінця дня обіцяють відновити водопостачання у Києві та Кіровоградській області.
Вона наголосила, що в столиці та інших областях збільшили кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні повідомив, що понад 450 дронів і понад 30 ракет РФ були спрямовані проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть позбавити українців – об’єктів критичної інфраструктури та енергетики.