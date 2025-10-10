Після нічної російської атаки частково фіксуються аварійні відключення в Черкаській області.

Про це повідомляє начальник ОВА Черкащини Ігор Табурець.

Відключення світла в Черкасах та області: що відомо

За словами начальника ОВА, через пошкодження енергетичного обладнання під час ворожих обстрілів почалися відключення світла в Черкасах та області.

Він уточнив, що графіки відключення світла на Черкащині запрацювали з 8:45.

Ідеться, зокрема, про:

Драбівську філію;

Чорнобаївську філію;

ВСП Золотоніські енергетичні мережі;

Канівську філію.

Табурець закликав українців ощадливо користуватися електроенергією.

Тим часом Укренерго зазначає, що, крім Черкащини, частково знеструмлена значна кількість споживачів електроенергії у Києві, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

– Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго пообіцяли, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Тим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що на нараді з енергокомпаніями та ключовими міністерствами домовились повідомити оновлену інформацію про енергопостачання у найближчі кілька годин.

– Щодо енергопостачання в столиці – вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають, – зазначила вона.

Також, за її словами, до кінця дня обіцяють відновити водопостачання у Києві та Кіровоградській області.

Вона наголосила, що в столиці та інших областях збільшили кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні повідомив, що понад 450 дронів і понад 30 ракет РФ були спрямовані проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть позбавити українців – об’єктів критичної інфраструктури та енергетики.

