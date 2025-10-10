Несмотря на блэкауты по стране, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Задержка поездов Укрализныци 10 октября

В компании отмечают, что утренние отправления во всех направлениях состоялись в основном вовремя, в том числе и поезд в Бухарест, который сегодня отправился в свой первый рейс.

Сейчас смотрят

С незначительной задержкой — до одного часа — из Дарницы отправились поезда:

№722 Киев — Харьков

№712 Киев — Краматорск

Утренние прибытия на станции также происходят с минимальными отклонениями от графика.

В Днепропетровской области фиксируются отдельные задержки в движении пригородных поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети после ночных вражеских обстрелов.

Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения и обеспечением безопасного движения.

Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по расписанию, с учетом ремонтных работ. Поезда движутся от станции Почайна до Радужной и в обратном направлении.

По техническим причинам высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.

В районе Гребенки наблюдаются незначительные задержки пригородных рейсов, в частности:

Киев — Гребенка,

Березань — Киев-Волынский.

— Несмотря на сложные условия и последствия российских обстрелов энергетической инфраструктуры, железнодорожники делают все, чтобы сохранить стабильное движение поездов и минимизировать задержки, — подчеркнули в Укрзализныце.

Компания заверила, что движение поездов восстанавливается в нормальном режиме, а пассажиров просят следить за обновлениями расписания на официальном сайте и в приложении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.