Отключение света в Киеве сегодня, 10 октября, стало следствием ночной атаки армии РФ.

Киев: отключение электроэнергии сегодня, 10 октября

Из-за отключения электроэнергии в Киеве нет света в части города.

В ДТЭК уже работают над восстановлением питания (в первую очередь для объектов критической инфраструктуры).

Энергетикам еще нужно оценить масштабы повреждений, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

Как подтверждал ночью городской глава столицы Виталий Кличко, без электроэнергии остался левый берег столицы. Фиксировались также проблемы с водоснабжением.

– Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению, – отмечал мэр города.

