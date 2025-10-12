Президент США Дональд Трамп призвал расследовать обстоятельства “украинского импичмента” 2019 года, назвав его “масштабнее и незаконнее Уотергейта”, когда политический скандал в США 1972-1974 закончился отставкой президента страны Ричарда Никсона.

Трамп призвал к расследованию “украинского импичмента” 2019 года

Трамп призывает расследовать обстоятельства “украинского импичмента” в 2019 году. К тому же, он обвинил Адама Шиффа в нечестности и коррупции. Шифф был тогдашним заместителем главы Комитета по разведке Палаты представителей.

Глава Штатов фактически хочет ревизии тех событий и политической ответственности для своих оппонентов, в частности, сенатора Адама Шиффа, который тогда играл ключевую роль в расследовании.

— Украинский импичмент (относительно меня!) был значительно более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это, — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Напомним, что процедуру импичмента относительно Трампа демократы инициировали осенью 2019 года после его звонка президенту Владимиру Зеленскому. Тогда демократы обвинили его в том, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он оказывал давление на Киев, требуя расследовать деятельность семьи Джо Байдена (в том числе его сына Гантера) в Украине.

Это расценивалось как использование должности президента США в собственных политических интересах. Довести процедуру до завершения не удалось.

