Президент США Дональд Трамп закликав розслідувати обставини “українського імпічменту” 2019 року, назвавши його “масштабнішим і незаконнішим за Вотергейт”, коли політичний скандал у США 1972—1974 закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона.

Трамп закликав до розслідування “українського імпічменту” 2019 року

Трамп закликає розслідувати обставини “українського імпічменту” 2019 року. До того ж, він звинуватив Адама Шиффа у нечесності та корупції. Шифф був тодішнім заступником голови Комітету з розвідки Палати представників.

Голова штатів фактично хоче ревізії тих подій і політичної відповідальності для його опонентів, зокрема сенатора Адама Шиффа, який тоді відігравав ключову роль у розслідуванні.

– Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це, — написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, що процедуру імпічменту щодо Трампа демократи ініціювали восени 2019 року Дивіться також Імпічмент Трампа: хронологія і чому він не піде з Білого Дому

Це розцінювали як використання посади президента США у власних політичних інтересах. Довести процедуру до завершення не вдалося.

