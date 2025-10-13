Где поставить запятую в предыдущем предложении – подскажет статистика. По данным Харьковского областного центра онкологии, за 3,5 года количество больных увеличилось на 20%.

А всего за год харьковские онкологи пролечили 72 тыс. больных. В то же время в нынешней больнице нет ни одного укрытия, критически не хватает диагностического и лечебного оборудования, допотопные помещения разваливаются на глазах, а из-за отсутствия лифтов медикам приходится вручную переносить тяжелых пациентов.

О необходимости нового онкоцентра говорили уже давно. В 2018 году его даже начали строить, но сейчас площадка в кустах, а техники там не видели уже несколько лет.

Но в этом году в Харьковской ОВА заявили, что строительство Областного центра онкологии размораживают, а из-за опасности один из корпусов возведут под землей. На новую больницу предусмотрено 3,2 млрд грн — это только первая очередь.

Уместны ли такие расходы в прифронтовом городе — журналистка Фактов ICTV Татьяна Доцяк отправилась в онкоцентр, чтобы послушать мнения пациентов и врачей.

“В Помирках умереть”

Харьковский онкоцентр расположен в Помирках – это местность в лесопарке к северу от центра города. Там расположена ряд лечебных учреждений, в частности областной центр онкологии.

Много лет он был в эпицентре скандалов, люди жаловались на качество лечения, коррупцию и ужасные условия пребывания. С тех пор о Помирках в Харькове ходила дурная слава – будто бы туда люди едут не лечиться, а умирать.

Около 10 лет назад в онкоцентре сменилось руководство. Туда пришли работать профессиональные врачи, обновили оборудование, хирургию, частично отремонтировали помещения.

Но все понимали – это временная мера, потому что здания онкоцентра допотопные. Там невозможно установить современное оборудование – для него нужны бункеры, специальные помещения и условия.

Например, хирургический корпус 1935 года постройки, а корпус, где расположены отделения химиотерапии и гематологии – вообще бывшое общежитие. Конечно, о соблюдении современных требований пребывания онкобольных там не идет речи, хотя врачи изо всех сил и пытаются создать условия.

К тому же, корпуса онкоцентра: приемное отделение, хирургия, химиотерапия, лучевая терапия, диагностика и лаборатории разбросаны на расстоянии до 1 км друг от друга – больные раком пациенты вынуждены шаркать из одного корпуса в другой и в жару, как и врачи.

Но даже добраться до онкоцентра – уже удача. Дорога, ведущая к нему, разбита, туда часто отказываются ездить такси, а были случаи, когда застревали скорые и машины, развозящие лекарства.

— Можно было бы создать новый центр, чтобы все было в одном здании, потому что все разбросано по территории. Когда такая болезнь, то трудно передвигаться и ходить. Это надо идти по двору, — говорит пациентка Галина Сиромятникова.

Женщина ждет в очереди в манипуляционный кабинет — у нее очередной этап химиотерапии.

— Я лечусь уже год, все бесплатно, препараты есть, все прекрасно. Врачи — профессионалы, девушки стараются. Так что было бы хорошо построить новую больницу, — говорит Галина, пока медсестры готовят для нее лекарства.

В химиотерапии два человека на кровать

В отделении химиотерапии с самого утра уже очень много людей: пациенты едут из Харькова и области. Обычно стараются приехать как можно раньше, чтобы занять кровать и быстрее “открапаться”.

Процедура длительная, а мест не хватает на всех. Медицинский директор по терапевтической работе Харьковского областного центра онкологии Елена Жук рассказала, что на втором этаже расположены два отделения химиотерапии. Все они перегружены, потому что, к сожалению, пациентов больше, чем коек.

— Для понимания ситуации я хочу привести немного статистики. За прошлый год это отделение номер два пролечило более 9 тыс. пациентов – именно столько было госпитализаций, а отделение рассчитано на около 4,5 тыс. В отделении только четыре врача. Отделение №1 рассчитано на 5 тыс. госпитализаций, а пролечило 8 тыс. Нам крайне необходимо третье отделение химиотерапии, полноценное, со штатом врачей, из расчета 30 ежедневных госпитализаций. Но возможности создать полноценное отделение у нас нет, потому что у нас нет помещений, — говорит Елена Жук.

На этаж выше расположено отделение гематологии, где спасают жизнь больным раком крови. Пациентов сюда приходится заносить на мягких носилках, например на одеялах или простынях, рассказывает заведующая отделением Ольга Кучкова. Лифта в здании нет, а обычные металлические носилки не развернуться на лестнице.

Харьковский онкоцентр, автор Татьяна Доцяк

В целом здание не рассчитано для людей с инклюзией – это бывшее общежитие, которое из-за нехватки помещений приспособили для лечения больных. В палатах нет душа и туалета, а те, что на этаже, не рассчитаны для людей с инвалидностью.

— В ужасном состоянии системы коммуникаций. У нас нет возможности провести в палаты воду и канализацию, потому что здание не приспособлено для этого, а системы старые, — говорит врач.

Не соответствуют современным требованиям и палаты.

— Для гематологического отделения есть требование — наличие боксованных палат с дополнительной системой фильтрации, ограниченным доступом и дверями шлюзового типа. Пациенты почти все имеют иммунодефицитное состояние — отсутствие возможности защищаться от инфекций. У нас таких палат нет, — говорит Ольга Кучкова.

Часто после химиотерапии люди едут домой или даже забирают с собой бутылки с лекарствами, чтобы завершить процедуру дома, потому что в онкоцентре нет ни одного укрытия.

Лучевую терапию добили российские ракеты

В 2022 году больница не раз попадала под обстрел. Одноэтажное здание шестидесятых годов прошлого века, где расположена лучевая терапия, рассыпается от старости, да еще и оккупанты добили его обстрелами.

Когда идешь по коридорам, слышно, как шатается пол, в крыше дыры, а стены палат оббиты клеенкой – чтобы выглядело не так страшно, объясняет врач.

В этом допотопном здании пришлось строить бункер для современного аппарата брахитерапии, который уничтожает раковые клетки. В соседнем, которому уже 90 лет, – спецпомещение для линейного ускорителя – единственного во всей Харьковской области для радиологического лечения.

Ждать больше не могут, говорит заместитель генерального директора по технической части Харьковского областного центра онкологии Александр Гладкий, ведь количество больных растет быстрее, чем строят новый онкоцентр.

— Раковые больные не могут ждать, поэтому приходится устанавливать здесь. Конечно, нам бы хотелось смонтировать в новом здании, но пока так. Делаем то, что можем, — говорит Александр Гладкий.

Пациентов носят на руках

Здание, в котором за год хирурги провели около 6,5 тыс. операций, построено в 1935 году. Людей на операции и на диагностику носят на руках, потому что лифт в этом здании – единственный на весь онкоцентр – 70-летнего возраста.

Ездить в нем опасно. Чтобы доставить больных, сестры-хозяйки ищут добровольцев, которые на носилках поднимают или спускают больных.

В онкоцентре есть клинический психолог, но поговорить с пациентом негде, рассказывает Елена Полякова.

— Чтобы вылечиться, пациенту нужна особая психологическая поддержка, а для этого нужны условия. Чтобы проводить терапевтические сессии, нам нужно отдельное помещение: отдельная комната, где нет шума, где темно, где есть кушетка. У меня есть рабочее место, мы там работаем с коллегой. Но я не могу при других лицах проводить консультацию, потому что это конфиденциально. Я ищу пустой кабинет или палату, тогда мы идем туда, но если все палаты заняты, мы садимся в коридоре в уголке на диванчике и тихо разговариваем — это просто недопустимо, — говорит психолог Полякова.

В аптечном складе хранятся медпрепараты, а сейчас их закупили на более чем 50 млн грн, расположенный в бывшей операционной.

Заведующая складом Зоя Гребенюк показывает устаревшее помещение, где обваливаются стены и нет подходящих для склада условий. Это тонны препаратов, которые поступают ежедневно, а также ежедневно их отгружают по отделениям.

В то же время к складу даже подъехать невозможно. В ужасном состоянии и отделение патанатомии, где проводят гистологические исследования для диагностики опухолей и других заболеваний.

Если другие помещения хоть как-то ремонтируют, то до этих вообще не доходят руки, говорят в онкоцентре.

Люди умирают быстрее, чем строят онкоцентр

Строительство нового онкоцентра в Харькове начали в 2018 году. Но за это время не смогли даже возвести его стены, строительная площадка заросла кустарником, а техника отсюда уехала еще несколько лет назад.

Начинала строительство компания Трест Житлобуд-1, однако вскоре договор с ней был расторгнут, и заключен новый с компанией Ромб+. Но и они сорвали строительство, говорит начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— В 2021 году мной было инициировано расторжение договора с подрядчиком, который не выполнял обязательств по темпам строительства. И с владельцем, и с управляющими мы провели несколько совещаний и пришли к выводу – они не в состоянии реализовать этот проект, — рассказал он.

Процедура расторжения соглашения была длительной. Компания требовала около 47 млн грн за выполненные работы, а ОВА не соглашалась, поэтому стороны судились в Хозяйственном суде Харьковской области.

Экспертизы подтвердили выполнение работ на сумму более 20 млн. С компанией рассчитались и в этом году окончательно расторгли договор, рассказал Синегубов.

Один из корпусов возведут под землей

Проект снова пришлось корректировать – выросли цены и изменилась обстановка. Первая очередь строительства – основная – требует 3,2 млрд грн. Почти треть пойдет на строительство подземной больницы, которую строят по требованию времени.

Из-за близости к границе в Харьковской области под землей строят школы и детский сад, а похожая подземная больница должна появиться в Харьковской областной клинической больнице, говорит Синегубов.

Корпус на 3,5 тыс. метров с диагностикой и операционными рассчитан на одновременное пребывание 1100 человек. Затягивать со строительством нельзя, говорит начальник ОВА, потому что количество пациентов увеличивается.

В 2023 году онкоцентр пролечил 60 тыс. больных, в 2024 году — 72 тыс. В этом году снова прогнозируют рост.

— Это о людях, о спасении людей, мы не можем сказать людям: пожалуйста, подождите, ваша болезнь и беда сейчас не актуальны. Это совсем не умаляет внимания к военным. У нас 90% бюджета областного и государственного расходуется на военных. Наряду с этим есть государственная политика по приближению высококачественной медицинской помощи даже в условиях войны, — говорит начальник ОВА.

Кроме подземной больницы, будет наземный корпус, как это предусматривалось первоначальным проектом. Также построят энергетический комплекс, станцию лечебных газов, отделение клинических исследований. Средства бюджетные и Ukraine Facility — макрофинансовая помощь от Евросоюза на восстановление Украины.

Фото проекта нового онкоцентра, предоставлено Харьковской ОВА

— Мы очень нуждаемся в новых корпусах и возможностях в диагностике, лучевой терапии. Мы не можем в тех корпусах, которые сейчас эксплуатируются, даже установить то оборудование, которое на сегодняшний день соответствует всем современным потребностям, — говорит генеральный директор областного центра онкологии Виктор Лихман.

Это оборудование требует строительства бункеров и специальных помещений, но онкоцентру просто негде все это установить.

— У нас есть потребность в линейных ускорителях — это такое оборудование, которое используется для радиологического лечения больных. Нам их нужно по количеству больных, которое есть, где-то 3-4 штуки. Сейчас нет ни одного. Мы планируем буквально в октябре установить единственный линейный ускоритель, но он не покрывает всю потребность. Мы уже использовали все, что можно сегодня в имеющихся площадях, — говорит Лихман.

В новом онкоцентре планируют установить 4 линейных ускорителя, 3 магнитно-резонансных томографа, 4 компьютерных томографа. Это та потребность, которая соответствует сегодняшней нагрузке по количеству больных.

— В имеющихся помещениях это просто невозможно сделать. А продолжительность жизни наших больных не позволяет ждать, важно вовремя выявить и начать лечение, — говорит Виктор Лихман.

За 3,5 года количество пролеченных больных выросло на 20%, говорит Лихман. Чтобы уменьшить печальную статистику, нужно создать центр профилактики заболеваний. Все это можно будет сделать в новом онкоцентре.

Если торги состоятся, то в октябре будет объявлен победитель тендера, а работы возобновятся. Но завершение строительства снова отложилось. Ждать открытия придется еще по меньшей мере три года.

