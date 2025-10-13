Де поставити кому в попередньому реченні – підкаже статистика. За даними Харківського обласного центру онкології, за 3,5 роки кількість хворих збільшилася на 20%.

А загалом за рік харківські онкологи пролікували 72 тис. хворих. Водночас у нинішній лікарні немає жодного укриття, критично бракує діагностичного і лікувального обладнання, допотопні приміщення розвалюються на очах, а через відсутність ліфтів медикам доводиться вручну переносити важких пацієнтів.

Про необхідність нового онкоцентру говорили вже давно. У 2018 році його навіть почали будувати, але нині майданчик в чагарниках, а техніки там не бачили вже кілька років.

Але цьогоріч в Харківській ОВА заявили, що будівництво Обласного центру онкології розморожують, а через небезпеку один з корпусів зведуть під землею. На нову лікарню передбачено 3,2 млрд грн – це тільки перша черга.

Чи доречні такі витрати у прифронтовому місті – журналістка Фактів ICTV Тетяна Доцяк відправилася до онкоцентру, щоб послухати думки пацієнтів і лікарів.

У Харкові розморозили будівництво нового онкоцентру Фото 1

Харківський онкоцентр, автор Тетяна Доцяк

“У Помірках померти”

Харківський онкоцентр розташований у Помірках – це місцевість у лісопарку на північ від центру міста. Там розташована низка лікувальних закладів, зокрема обласний центр онкології.

Багато років він був в епіцентрі скандалів, люди скаржилися на якість лікування, корупцію і жахливі умови перебування. Відтоді про Помірки у Харкові ходила дурна слава – начебто туди люди їдуть не лікуватися, а помирати.

Близько 10 років тому в онкоцентрі змінилося керівництво. Туди прийшли працювати професійні лікарі, оновили обладнання, хірургію, частково відремонтували приміщення.

Але всі розуміли – це тимчасовий захід, бо будівлі онкоцентру допотопні. Там неможливо встановити сучасне обладнання – для нього потрібні бункери, спеціальні приміщення і умови.

Наприклад, хірургічний корпус 1935 року будівництва, а корпус, де розташовані відділення хімієтерапії та гематології – взагалі колишній гуртожиток. Звісно, про дотримання сучасних вимог перебування онкохворих там не йдеться, хоч лікарі з усіх сил і намагаються створити умови.

До того ж, корпуси онкоцентру: приймальне відділення, хірургія, хімієтерапія, променева терапія, діагностика й лабораторії розкидані на відстані до 1 км один від одного – хворі на рак пацієнти змушені човгати з одного корпусу в інший і в спеку, як і лікарі.

Але навіть дістатися до онкоцентру – вже удача. Дорога, яка веде до нього, розбита, туди часто відмовляються їздити таксі, а були випадки, коли застрягали швидкі та машини, що розвозять ліки.

– Можна було б створити новий центр, щоб все було в одній будівлі, тому що все розкидано по території. Коли така хвороба, то важко пересуватися і ходити. Це треба йти подвір’ям, – каже пацієнтка Галина Сиромятникова.

Жінка чекає в черзі до маніпуляційного кабінету – в неї черговий етап хімієтерапії.

– Я лікуюся вже рік, все безкоштовно, препарати є, все прекрасно. Лікарі – професіонали, дівчата стараються. То ж було б добре побудувати нову лікарню, – каже Галина, поки медсестри готують для неї ліки.

У хімієтерапії дві людини на ліжко

У відділенні хімієтерапії з самого ранку вже дуже багато людей: пацієнти їдуть з Харкова і області. Зазвичай намагаються приїхати якомога раніше, щоб зайняти ліжко і швидше “відкрапатися”.

Процедура тривала, а на всіх місць не вистачає. Медична директорка з терапевтичної роботи Харківського обласного центру онкології Олена Жук розповіла, що на другому поверсі розташовані два відділення хімієтерапії. Всі вони перевантажені, бо, на жаль, пацієнтів більше ніж ліжок.

– Для розуміння ситуації я хочу навести трішки статистики. За минулий рік це відділення номер два пролікувало понад 9 тис. пацієнтів – саме стільки було госпіталізацій, а відділення розраховане на близько 4,5 тис. У відділенні лише чотири лікарі. Відділення №1 розраховане на 5 тис. госпіталізацій, а пролікувало 8 тис. Нам вкрай потрібне третє відділення хімієтерапії, повноцінне, зі штатом лікарів, з розрахунку 30 щоденних госпіталізацій. Але можливості створити повноцінне відділення в нас немає, бо в нас немає приміщень, – каже Олена Жук.

Поверхом вище розташоване відділення гематології, де рятують життя хворим на рак крові. Пацієнтів сюди доводиться заносити на м’яких ношах, як-от на ковдрах чи простирадлах, розповідає завідувачка відділення Ольга Кучкова. Ліфту в будівлі немає, а звичайні металеві ноші не розвернуться на сходах.

Харківський онкоцентр, автор Тетяна Доцяк
Харківський онкоцентр, автор Тетяна Доцяк
Харківський онкоцентр, автор Тетяна Доцяк
Харківський онкоцентр, автор Тетяна Доцяк

Харківський онкоцентр, автор Тетяна Доцяк

Загалом будівля не розрахована для людей з інклюзією – це колишній гуртожиток, який, через нестачу приміщень, пристосували під лікування хворих. У палатах немає душу й туалету, а ті, що на поверсі, не розраховані для людей з інвалідністю.

– У жахливому стані системи комунікацій. У нас немає можливості провести до палат воду і каналізацію, бо будівля не пристосована для цього, а системи старі, – каже лікарка.

Не відповідають сучасним вимогам і палати.

– Для гематологічного відділення є вимога – наявність боксованих палат з додатковою системою фільтрації, обмеженим доступом і з дверима шлюзового типу. Пацієнти майже всі мають імунодефіцитний стан – відсутність можливості захищатися від інфекцій. У нас таких палат немає, – каже Ольга Кучкова.

Часто після хімієтерапії люди їдуть додому або навіть забирають з собою пляшки з ліками, щоб завершити процедуру вдома, бо в онкоцентрі немає жодного укриття.

Променеву терапію добили російські ракети

У 2022 році лікарня не раз потрапляла під обстріл. Одноповерхова будівля шістдесятих років минулого століття, де розташована променева терапія, розсипається від старості, та ще й окупанти добили її обстрілами.

У Харкові розморозили будівництво нового онкоцентру Фото 2

Харківський онкоцентр, відділення променевої терапії, автор Тетяна Доцяк

Коли йдеш коридорами, чути як хитається підлога, в покрівлі діри, а стіни палат оббиті клейонкою – щоб виглядало не так лячно, пояснює лікарка.

У Харкові розморозили будівництво нового онкоцентру Фото 3

Харківський онкоцентр, відділення променевої терапії після обстрілу, автор Тетяна Доцяк

У цій допотопній будівлі довелося будувати бункер для сучасного апарату брахітерапії, який знищує ракові клітини. В сусідній, якій вже 90 років – спецприміщення для лінійного прискорювача – єдиного на всю Харківську область для радіологічного лікування.

Чекати більше не можуть, каже заступник генерального директора з технічної частини Харківського обласного центру онкології Олександр Гладкий, адже кількість хворих зростає швидше, ніж будують новий онкоцентр.

– Ракові хворі не можуть чекати, тому доводиться встановлювати тут. Звичайно, нам би хотілося змонтувати в новій будівлі, але поки так. Робимо те, що можемо, – каже Олександр Гладкий.

Пацієнтів носять на руках

Будівля, в якій за рік хірурги провели близько 6,5 тис. операцій, зведена у 1935 році. Людей на операції та на діагностику носять на руках, бо ліфт в цій будівлі – єдиний на весь онкоцентр – 70-річного віку.

Їздити в ньому небезпечно. Щоб доправити хворих, сестри-господарки шукають добровольців, які на ношах підіймають або спускають хворих.

У Харкові розморозили будівництво нового онкоцентру Фото 4

Харківський онкоцентр, пацієнта несуть на ношах, автор Тетяна Доцяк

В онкоцентрі є клінічний психолог, але поговорити з пацієнтом ніде, розповідає Олена Полякова.

– Щоб вилікуватись, потрібна особлива психологічна підтримка пацієнту, а для цього потрібні умови. Щоб проводити терапевтичні сесії, нам потрібне окреме приміщення: окрема кімната, де немає шуму, де темно, де є канапка. У мене є робоче місце, ми там працюємо з колегою, але я не можу при інших особах проводити консультацію, бо це конфіденційно. Я шукаю порожні кабінет чи палату, тоді ми йдемо туди, але якщо всі палаті зайняті, ми сідаємо в коридорі в куточку на диванчику і тихенько розмовляємо – це просто неприпустимо, – каже психолог Полякова.

В аптечному складі зберігаються медпрепарати, а нині їх закупили на понад 50 млн грн, розташований в колишній операційній.

Завідувачка складу Зоя Гребенюк показує застаріле приміщення, де обвалюються стіни і немає відповідних для складу умов. Це тони препаратів, які надходять щодня, а також щодня їх відвантажують по відділеннях.

Водночас до складу навіть під’їхати неможливо. У жахливому стані й відділення патанатомії, де проводять гістологічні дослідження для діагностики пухлин та інших захворювань.

Якщо інші приміщення хоч якось ремонтують, то до цих взагалі не доходять руки, кажуть в онкоцентрі.

У Харкові розморозили будівництво нового онкоцентру Фото 5

Харківський онкоцентр, лабораторія патанатомії, автор Тетяна Доцяк

Люди помирають швидше, ніж будують онкоцентр

Будувати новий онкоцентр у Харкові почали у 2018 році. Але за цей час не спромоглися навіть звести його стіни, будівельний майданчик заріс чагарниками, а техніка звідси поїхала ще кілька років тому.

Розпочинала будівництво компанія Трест Житлобуд-1, однак невдовзі угоду з ним розірвали, уклавши нову з компанією Ромб+. Але й вони зірвали будівництво, каже начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– У 2021 році мною було ініційовано розірвання договору з підрядником, який не виконував зобов’язань щодо темпів будівництва. І з власником, і з управляючими ми провели кілька нарад, і прийшли до висновку – вони не в змозі реалізувати цей проєкт, – розповів він.

Процедура розірвання угоди була тривалою. Компанія вимагала близько 47 млн грн за виконані роботи, а ОВА не погоджувалася, тому сторони судилися у Господарському суді Харківської області.

Експертизи підтвердили виконання робіт на понад 20 млн. З компанією розрахувалися і цьогоріч остаточно розірвали договір, розповів Синєгубов.

Один з корпусів зведуть під землею

Проєкт знову довелося коригувати – виросли ціни й змінилися обставини. Перша черга будівництва – основна – потребує 3,2 млрд грн. Майже третина піде на зведення підземної лікарні, яку будують на вимогу часу.

Через близькість до кордону на Харківщині під землею будують школи та дитсадок, а схожа підземна лікарня має з’явитися в Харківській обласній клінічній лікарні, каже Синєгубов.

Корпус на 3,5 тис. метрів з діагностикою і операційними розрахований на одночасне перебування 1100 людей. Затягувати з будівництвом не можна, каже начальник ОВА, бо кількість пацієнтів збільшується.

У 2023 році онкоцентр пролікував 60 тис. хворих, у 2024 році – 72 тис. Цього року знову прогнозують зростання.

– Це про людей, про порятунок людей, ми не можемо сказати людям: будь ласка, зачекайте, ваша хвороба і біда наразі не на часі. Це зовсім не применшує увагу до військових. У нас 90% бюджету обласного і державного витрачається на військових. Поряд із цим є державна політика щодо наближення високоякісної медичної допомоги навіть в умовах війни, – каже начальник ОВА.

Крім підземної лікарні, буде наземний корпус, як це передбачалося первинним проєктом. Також зведуть енергетичний комплекс, станцію лікувальних газів, відділення клінічних досліджень. Кошти бюджетні та Ukraine Facility – макрофінансової допомоги від Євросоюзу на відновлення України.

Фото проєкту нового онкоцентру, надала Харківська ОВА
Фото проєкту нового онкоцентру, надала Харківська ОВА
Фото проєкту нового онкоцентру, надала Харківська ОВА
Фото проєкту нового онкоцентру, надала Харківська ОВА
Фото проєкту нового онкоцентру, надала Харківська ОВА
Фото проєкту нового онкоцентру, надала Харківська ОВА

Фото проєкту нового онкоцентру, надала Харківська ОВА

– Ми дуже потребуємо нових корпусів і можливостей в діагностиці, променевій терапії. Ми не можемо в тих корпусах, які зараз експлуатуються, навіть встановити те обладнання, яке на сьогодні відповідає всім сучасним потребам, – каже генеральний директор обласного центру онкології Віктор Лихман.

Це обладнання потребує будівництва бункерів і спеціальних приміщень, але онкоцентру просто ніде все це встановити.

– У нас є потреба в лінійних прискорювачах – це таке обладнання, яке використовується для радіологічного лікування хворих. Нам їх потрібно за тією кількістю хворих, яка є, десь 3-4 штуки. Наразі немає жодного. Ми плануємо буквально в жовтні встановити єдиний лінійний прискорювач, але він не закриває всю потребу. Ми вже використали все, що можна сьогодні в наявних площах, – каже Лихман.

У новому онкоцентрі планують встановити 4 лінійних прискорювачі, 3 магнітно-резонансних томографи, 4 комп’ютерні томографи. Це та потреба, яка відповідає сьогоднішньому навантаженню за кількістю хворих.

– У наявних приміщеннях це просто неможливо зробити. А тривалість життя наших хворих не дозволяє чекати, важливо вчасно виявити і почати лікування, – каже Віктор Лихман.

За 3,5 роки кількість пролікованих хворих зросла на 20%, каже Лихман. Щоб зменшити сумну статистику, треба створити центр профілактики захворювань. Все це можна буде зробити в новому онкоцентрі.

Якщо торги відбудуться, то у жовтні буде оголошено переможця тендеру, а роботи поновлять. Але завершення будівництва знову відтермінувалося. Чекати відкриття доведеться ще щонайменше три роки.

