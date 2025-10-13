За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1140 российских солдат.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 13 октября

личного состава – около 1 123 950 (+1140) человек,

танков – 11 251 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 23 345 ед.,

артиллерийских систем – 33 599 (+21) ед.,

РСЗО – 1520 (+2) ед.,

средств ПВО – 1225 ед.,

самолетов – 427 ед.,

вертолетов – 346 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 69242 (+232) ед.,

крылатых ракет – 3859 ед.

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 64 043 (+109) ед.,

специальная техника – 3977 (+1) ед.

12 октября стало известно, что подразделения 24 отдельного штурмового батальона Айдар во взаимодействии с бойцами 33 отдельного штурмового полка зачистили и освободили от российских оккупантов населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области.

Кроме того, украинские военные вблизи Орехова продвинулись более чем на три километра.

10 октября Силы обороны Украины сообщили об освобождении от российских оккупантов населенного пункта Безсаловка Сумской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

