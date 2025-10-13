Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1140 російських солдатів.

Це зазначається у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 13 жовтня

особового складу – близько 1 123 950 (+1140) осіб,

танків – 11 251 (+3) од,

бойових броньованих машин – 23 345 од,

артилерійських систем – 33 599 (+21) од,

РСЗВ – 1520 (+2) од,

засобів ППО – 1225 од,

літаків – 427 од,

гелікоптерів – 346 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232) од,

крилатих ракет – 3859 од.

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 043 (+109) од,

спеціальна техніка – 3977 (+1) од.

12 жовтня стало відомо, що підрозділи 24 окремого штурмового батальйону Айдар у взаємодії з бійцями 33 окремого штурмового полку зачистили та звільнили від російських окупантів населений пункт Малі Щербаки Запорізької області.

Крім того, українські військові поблизу Оріхова просунулись більш ніж на три кілометри.

10 жовтня Сили оборони України повідомили про звільнення від російських окупантів населеного пункту Безсалівка Сумської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 328-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

