Силы обороны освободили село Малые Щербаковки на Запорожье
Подразделения 24 отдельного штурмового батальона Айдар во взаимодействии с бойцами 33 отдельного штурмового полка вернули под контроль Украины населенный пункт Малые Щербаковки в Запорожской области.
Об этом сообщили в 24 ОШБ Айдар в воскресенье, 12 октября.
ВСУ освободили Малые Щербаковки: что известно
— Этот успех — результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг — это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается каждый день, несмотря на усталость, риски и потери. Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли. И мы обязательно победим, — говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский также проинформировал об успехах Сил обороны на Запорожском направлении.
По его словам, украинские военные вблизи Орехова продвинулись более чем на три километра.
— Спасибо воинам 24 отдельного штурмового батальона Айдар, 33 штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы, — сказал Зеленский.
Село Малые Щербаки расположено на линии Каменское — Орехов.
Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений.
Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.
Фото: 24 ОШБ Айдар