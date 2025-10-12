Подразделения 24 отдельного штурмового батальона Айдар во взаимодействии с бойцами 33 отдельного штурмового полка вернули под контроль Украины населенный пункт Малые Щербаковки в Запорожской области.

Об этом сообщили в 24 ОШБ Айдар в воскресенье, 12 октября.

ВСУ освободили Малые Щербаковки: что известно

— Этот успех — результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг — это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается каждый день, несмотря на усталость, риски и потери. Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли. И мы обязательно победим, — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский также проинформировал об успехах Сил обороны на Запорожском направлении.

По его словам, украинские военные вблизи Орехова продвинулись более чем на три километра.

— Спасибо воинам 24 отдельного штурмового батальона Айдар, 33 штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы, — сказал Зеленский.

Село Малые Щербаки расположено на линии Каменское — Орехов.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений.

Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Каменского, Степного и Плавней.

Фото: 24 ОШБ Айдар

