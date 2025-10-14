Чтобы без проблем попасть в соседние страны, украинцам следует иметь при себе достаточное количество средств. В случае отсутствия необходимой суммы пограничники могут отказать во въезде.

Такие проверки финансовой состоятельности путешественников проводятся регулярно и имеют целью убедиться, что человек сможет обеспечить себя во время пребывания за границей.

Сколько денег должно быть при пересечении границы, читайте в нашем материале.

Сколько нужно иметь при себе наличных на границе для выезда из Украины

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что физические лица могут перевозить через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы на сумму до €10 тыс. без необходимости письменного декларирования.

Если сумма или стоимость равна или превышает €10 тыс., необходимо заполнять письменную декларацию. Это касается:

наличной национальной или иностранной валюты;

банковских металлов (золота, серебра и т.д.);

финансовых документов — акций, облигаций, чеков, векселей, депозитных сертификатов, аккредитивов и т.д., если их общая стоимость превышает указанный лимит.

Несовершеннолетние граждане также могут перевозить валютные ценности в пределах разрешенной суммы. Если ребенку меньше 16 лет, письменное декларирование от его имени осуществляет законный представитель (родители или опекуны).

Перерасчет сумм наличных денег и стоимости банковских металлов в евро производится по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины, или по кросс-курсу — в случае перевозки в другой валюте или металлах — на день пересечения границы.

Минимальная сумма средств, необходимая для выезда гражданина Украины за границу, не регламентируется никакими законодательными или нормативно-правовыми актами. Поэтому при пересечении границы украинские пограничники не проверяют, какую именно сумму имеет лицо на банковских счетах. Проверка платежеспособности проводится только пограничными службами других государств, если это предусмотрено их правилами въезда.

Сколько нужно иметь с собой наличных на границе с Польшей

Проверка не является обязательной для всех, однако иногда именно от нее зависит, пропустят ли вас через границу. Одни путешественники проходят контроль без затруднений, другим приходится доказывать свою платежеспособность непосредственно на пункте пропуска.

Для поездок в рамках безвизового режима граждане Украины должны иметь подтверждение финансовой состоятельности — как в виде наличных, так и средств на банковских счетах. Это правило действует практически во всех странах Европейского Союза.

При въезде в Польшу необходимо иметь при себе 300 злотых для коротких поездок (до трех дней) или 100 злотых на каждый день в случае более длительного пребывания.

Сколько денег нужно иметь для въезда в страны ЕС

Ниже приведено, сколько денег нужно иметь при пересечении границы в 2025 году с самыми популярными европейскими странами:

Эстония – около €86 в сутки; это одно из самых высоких требований среди стран ЕС.

Венгрия – всего €3 в день, что делает ее самой доступной по финансовым требованиям страной Шенгенской зоны.

Германия – примерно €45 в сутки для каждого путешественника.

Греция – не менее €50 в день или минимум €300 при коротких визитах.

Испания – около €71 в сутки.

Италия – для одного туриста, пребывающего до пяти дней, требуется €269,6; для групповых поездок сумма несколько меньше.

Франция – от €32,5 при условии подтвержденного жилья или €120, если проживание не забронировано.

Швейцария – примерно €91 в день, для студентов – сниженный минимум €27.

Литва, Чехия, Финляндия – в среднем €30-40 в сутки.

В некоторых государствах, таких как Австрия или Люксембург, конкретная сумма определяется индивидуально, в зависимости от продолжительности поездки и ее цели.

Минимальная сумма наличных для пересечения границы: как проверяют наличие денег

При пересечении границы пограничники или консульские работники имеют право требовать подтверждение наличия средств. Это обычная процедура, предусмотренная европейскими правилами въезда для граждан третьих стран.

Подтвердить финансовую состоятельность можно следующими способами:

предъявить наличные в евро или местной валюте;

предоставить банковскую выписку или чек из банкомата, показывающий текущий остаток на счете;

показать подтверждение бронирования жилья или справку о частичной оплате отеля.

Если путешественник планирует пользоваться банковской картой, специалисты советуют заранее распечатать выписку со счета. Это поможет быстро доказать платежеспособность и избежать недоразумений на пограничном контроле.

