Щоб без проблем потрапити до сусідніх країн, українцям слід мати при собі достатню кількість коштів. У разі відсутності необхідної суми прикордонники можуть відмовити у в’їзді.

Такі перевірки фінансової спроможності мандрівників проводяться регулярно й мають на меті переконатися, що людина зможе забезпечити себе під час перебування за кордоном.

Скільки грошей має бути при перетині кордону, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Скільки треба мати з собою готівки на кордоні для виїзду з України

У Державній митній службі України повідомили, що фізичні особи можуть перевозити через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали в сумі до €10 тис. без необхідності письмового декларування.

Якщо сума або вартість дорівнює чи перевищує €10 тис., потрібно заповнювати письмову декларацію. Це стосується:

готівкової національної або іноземної валюти;

банківських металів (золота, срібла тощо);

фінансових документів — акцій, облігацій, чеків, векселів, депозитних сертифікатів, акредитивів тощо, якщо їхня загальна вартість перевищує зазначений ліміт.

Неповнолітні громадяни також можуть перевозити валютні цінності в межах дозволеної суми. Якщо дитині менше 16 років, письмове декларування від її імені здійснює законний представник (батьки або опікуни).

Перерахунок сум готівки та вартості банківських металів у євро проводиться за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України, або за крос-курсом — у разі перевезення в іншій валюті чи металах — на день перетину кордону.

Мінімальна сума коштів, необхідна для виїзду громадянина України за кордон, не регламентується жодними законодавчими чи нормативно-правовими актами. Тому під час перетину кордону українські прикордонники не перевіряють, яку саме суму має особа на банківських рахунках. Перевірка платоспроможності проводиться лише прикордонними службами інших держав, якщо це передбачено їхніми правилами в’їзду.

Скільки треба мати з собою готівки на кордоні з Польщею

Перевірка не є обов’язковою для всіх, проте іноді саме від неї залежить, чи пропустять вас через кордон. Одні подорожувальники проходять контроль без труднощів, іншим доводиться доводити свою платоспроможність безпосередньо на пункті пропуску.

Для поїздок у межах безвізового режиму громадяни України повинні мати підтвердження фінансової спроможності — як у вигляді готівки, так і коштів на банківських рахунках. Це правило діє практично в усіх країнах Європейського Союзу.

При в’їзді у Польщу треба мати з собою 300 злотих для коротких поїздок (до трьох днів) або 100 злотих на кожен день у разі довшого перебування.

Скільки грошей потрібно мати для в’їзду в країни ЄС

Нижче наведено, скільки грошей треба мати при перетині кордону 2025 року з найпопулярнішими європейськими державами:

Естонія – близько €86 на добу; це одна з найвищих вимог серед країн ЄС.

Угорщина – лише €3 на день, що робить її найбільш доступною за фінансовими вимогами країною Шенгенської зони.

Німеччина – приблизно €45 на добу для кожного мандрівника.

Греція – не менше €50 на день або щонайменше €300 при коротких візитах.

Іспанія – близько €71 на добу.

Італія – для одного туриста, який перебуває до п’яти днів, потрібно €269,6; для групових поїздок сума дещо менша.

Франція – від €32,5 за умови підтвердженого житла або €120, якщо проживання не заброньовано.

Швейцарія – приблизно €91 на день, для студентів — знижений мінімум €27.

Литва, Чехія, Фінляндія – у середньому €30-40 на добу.

В окремих державах, таких як Австрія чи Люксембург, конкретна сума визначається індивідуально, залежно від тривалості подорожі та її мети.

Мінімальна сума готівки для перетину кордону: як перевіряють наявність грошей

Під час перетину кордону прикордонники або консульські працівники мають право вимагати підтвердження наявності коштів. Це звичайна процедура, передбачена європейськими правилами в’їзду для громадян третіх країн.

Підтвердити фінансову спроможність можна такими способами:

пред’явити готівку в євро або місцевій валюті;

надати банківську виписку чи чек із банкомата, що показує поточний залишок на рахунку;

показати підтвердження бронювання житла або довідку про часткову оплату готелю.

Якщо мандрівник планує користуватися банківською карткою, фахівці радять завчасно роздрукувати виписку з рахунку. Це допоможе швидко довести платоспроможність і уникнути непорозумінь на прикордонному контролі.

Читайте також Чи можуть чоловіки, які виключені з військового обліку, виїхати за кордон: відповідь юриста

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.