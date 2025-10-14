Во время ночной атаки на Украину российские агрессоры снова массированно обстреляли энергетику, больницу и железную дорогу.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Украину 14 октября

Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне устроили атаку по Украине 96 ударными дронами, большинство из которых удалось сбить.

– Ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице, пострадали 57 человек. Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе, – отметил президент.

Он рассказал, что в Кировоградской области повредили гражданскую инфраструктуру, в частности – железнодорожную, в двух поселках региона.

В Сумской области, по его словам, также были удары по энергетике.

– Били и по Донецкой области. Везде, где нужно, сейчас работают необходимые службы, продолжаются восстановительные работы. Спасибо всем, кто привлечен, – сказал глава государства.

Владимир Зеленский сказал, что Россия бьет по электростанциям каждую ночь, кроме того, под ударами украинские газовые объекты.

– Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары по жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы, – напомнил он.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на США, Европу, G7 и в целом на всех партнеров, которые имеют такие системы и могут предоставить их для защиты украинцев.

По его словам, если Украина будет иметь достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо, российский воздушный террор потеряет всякий смысл, а Москва будет вынуждена сесть за стол настоящих переговоров.

