Під час нічної атаки на Україну російські агресори знову масовано обстріляли енергетику, лікарню та залізницю.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Україну 14 жовтня

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни влаштували атаку по Україні 96 ударними дронами, більшість з яких вдалось збити.

– Вдарили авіабомбами по Харкову, по міській лікарні, постраждало 57 людей. Абсолютно терористичний, цинічний удар по тому, де рятують життя. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні, – зауважив президент.

Він розповів, що на Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема залізничну, у двох селищах регіону.

На Сумщині також були удари по енергетиці.

– Били й по Донеччині. Всюди, де потрібно, зараз працюють необхідні служби, тривають відновлювальні роботи. Дякую всім, хто залучений, – сказав очільник держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Росія б’є по електростанціях щоночі, крім того, під ударами українські газові об’єкти.

– Світ може позбавити Москву можливості завдавати цих жорстоких ударів проти життя. Партнери знають, що для цього потрібно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, інші життєво важливі системи, – нагадав він.

Президент сказав, що Україна розраховує на США, Європу, G7 та усіх партнерів, які мають такі системи та можуть надати їх для захисту українців.

За його словами, якщо Україна матиме достатньо засобів ППО, щоб закрити небо, російський повітряний терор втратить будь-який сенс, а Москва вимушена буде сісти за стіл справжніх перемовин.

