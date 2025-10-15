Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудили ряд тем. Но самая важная — дипстрайки и украинская дальнобойность.

Зеленский о темах на Ставке

Как заявил глава государства в вечернем видеообращении за 15 октября, речь идет о том, что действительно влияет на российский потенциал войны и ощутимо его снижает.

— Сегодня на Ставке были как производители соответствующего нашего оружия, так и те, кто применяет это оружие, — Вооруженные силы Украины, специальные службы, разведка, — утверждает Зеленский.

По его мнению, главная задача – масштабировать наши возможности дальнобойных украинских санкций. Он считает, что есть потенциал для этого, а совместный разговор всех вместе очень помогает.

Сейчас смотрят

Зеленский о встрече с Трампом

Как заявил Зеленский, уже подготовлена часть домашней работы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, в частности военная и экономическая.

— Все детали, все есть. Повестка дня нашей встречи с президентом Америки очень содержательная. Я благодарю всех, кто помогает, — подчеркнул глава государства.

Это реально может приблизить завершение войны – именно у Соединенных Штатов Америки есть возможность такого глобального влияния, убежден Зеленский. По его словам, Украина делает все, чтобы другие в мире были на одной стороне с нами в этой работе.

Сейчас премьер-министр Украины, руководитель Офиса президента, заместитель МИД, другие чиновники и украинский посол уже находятся в Вашингтоне, начали встречи на своем уровне, готовят основу для разговора с лидером США, американскими оборонными компаниями, производителями ПВО и представителями энергетических компаний.

Как отметил Зеленский, сегодня уже был доклад украинских представителей. Президент поблагодарил за эту работу.

Зеленский о влиянии санкций на РФ

Сегодня главе государства докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины. Владимир Зеленский назвал доклад основательным.

Она касалась того, как глобальные санкции влияют на Россию и ведут Москву к потере ее агрессивного потенциала.

— Знаем, как усилить давление, сделать это, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно обсудили также намерения России в отношении Беларуси. По словам президента, белорусский суверенитет россияне уже забрали.

Теперь они хотят еще и использовать Беларусь в своих играх ради продолжения войны, убежден глава государства.

— Обязательно об этом предупредим партнеров, — утверждает президент Украины.

Зеленский о ситуации на фронте

Сегодня был доклад главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ о фронте, ситуации на границе, украинских ответах на российские штурмы, заявил президент.

По его мнению, вполне понятно, на каких направлениях сейчас сложнее всего.

Важно, что украинские подразделения делают максимум, чтобы защитить государство, считает президент.

Как заявил Зеленский, каждый контрнаступательный шаг Украины на передовой сейчас усиливает наши позиции глобально — это помогает, в частности, в диалоге с ключевыми партнерами.

Зеленский о сотрудничестве с партнерами

Сегодня продолжили политическую работу в европейском направлении. Президент разговаривал с премьер-министром Греции.

— Поблагодарил за поддержку. Можем вместе сделать некоторые существенные шаги ради нашей устойчивости, — сказал Зеленский.

Среди прочего, они говорили о возможностях сотрудничества в энергетике, в частности, о возможности поставок американского газа.

Президент и премьер-министр Греции договорились встретиться, чтобы обсудить все детали.

В то же время продолжается работа с различными партнерами в Центральной и Южной Европе по программе PURL, которая позволяет покупать американское оружие.

По мнению Зеленского, важно, чтобы страны присоединялись к этой программе, ведь есть хорошие новости по этому поводу от стран Северной Европы.

Кроме этого, президент поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет.

В нем — десятки лиц, которые помогают РФ воевать, а также судна российского флота, перевозящие нефть.

По словам Зеленского, этот пакет обязательно синхронизируют в украинской юрисдикции и поработают, чтобы и другие партнеры одинаково давили на Россию ради реального окончания войны.

— Путин должен зарабатывать меньше, и тогда безопасности в мире будет больше. А такие вещи, как Patriot и Tomahawk, способны заложить долгосрочный фундамент мира. Я благодарю всех, кто с Украиной! Слава Украине, — резюмировал президент Владимир Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.