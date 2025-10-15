Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили низку тем. Але найбільш важлива – дипстрайки та українська далекобійність.

Зеленський про теми на Ставці

Як заявив глава держави у вечірньому відеозверненні за 15 жовтня, йдеться про те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує.

– Сьогодні були як виробники відповідної нашої зброї на Ставці, так і ті, хто застосовує цю зброю, – Збройні сили України, спеціальні служби, розвідка, – стверджує Зеленський.

На його думку, головне завдання – масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Він вважає, що є потенціал для цього, а спільна розмова всіх разом дуже допомагає.

Зараз дивляться

Зеленський про зустріч із Трампом

Як заявив Зеленський, вже підготовлено частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, зокрема військову та економічну.

– Всі деталі, все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. Я дякую всім, хто допомагає, – наголосив глава держави.

Це реально може наблизити завершення війни – саме у Сполучених Штатів Америки є можливість такого глобального впливу, переконаний Зеленський. За його словами, Україна робить все, щоб інші у світі були по один бік із нами в цій роботі.

Зараз прем’єр-міністр України, керівник Офісу президента, заступник МЗС, інші урядовці та український посол уже перебувають у Вашингтоні, почали зустрічі на своєму рівні, готують основу для розмови з лідером США, американськими оборонними компаніями, виробниками ППО та представниками енергетичних компаній.

Як зазначив Зеленський, була сьогодні вже доповідь українських представників. Президент подякував за цю роботу.

Зеленський про вплив санкцій на РФ

Сьогодні главі держави доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України. Володимир Зеленський назвав доповідь ґрунтовною.

Вона стосувалася того, як глобальні санкції впливають на Росію та ведуть Москву на втрату її агресивного потенціалу.

– Знаємо, як посилити тиск, зробити це, – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо обговорили також наміри Росії щодо Білорусі. За словами президента, білоруський суверенітет росіяни вже забрали.

Тепер вони хочуть ще й використовувати Білорусь у своїх іграх заради продовження війни, переконаний глава держави.

– Обов’язково про це попередимо партнерів, – стверджує президент України.

Зеленський про ситуацію на фронті

Сьогодні була доповідь головнокомандувача й начальника Генерального штабу ЗСУ щодо фронту, ситуації в прикордонні, українських відповідей на російські штурми, заявив президент.

На його думку, цілком зрозуміло, на яких напрямках зараз найскладніше.

Важливо, що українські підрозділи роблять максимум, щоб захистити державу, вважає президент.

Як заявив Зеленський, кожен контрнаступальний крок України на передовій зараз посилює наші позиції глобально – це допомагає, зокрема, в діалозі з ключовими партнерами.

Зеленський про співпрацю з партнерами

Сьогодні продовжили політичну роботу на європейському напрямку. Президент говорив із прем’єр-міністром Греції.

– Подякував за підтримку. Можемо разом зробити деякі суттєві кроки заради нашої стійкості, – сказав Зеленський

Серед іншого, вони говорили про можливості співпраці в енергетиці, зокрема, про можливість постачання американського газу.

Президент і прем’єр-міністром Греції домовилися ми зустрітися, щоб обговорити всі деталі.

Водночас триває робота з різними партнерами в Центральній і Південній Європі щодо програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

На думку Зеленського, важливо, щоб країни приєднувалися до цієї програми, адже є хороші новини щодо цього від країн Північної Європи.

Крім цього, президент подякував Великій Британії за новий санкційний пакет.

У ньому – десятки осіб, які допомагають РФ воювати, а тако судна російського флоту, який перевозить нафту.

За словами Зеленського, цей пакет обов’язково синхронізують в українській юрисдикції та попрацювати, щоб і інші партнери однаково тиснули на Росію заради реального закінчення війни.

– Путін повинен заробляти менше, і тоді безпеки у світі буде більше. А такі речі, як Patriot й Tomahawk, здатні закласти довготривалий фундамент миру. Я дякую всім, хто з Україною! Слава Україні, – резюмував президент Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.