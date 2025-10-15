С начала прошедших суток произошло 154 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 62 авиационных удара, применив одну ракету и сбросив 129 управляемых бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 535 дронов-камикадзе и осуществили 2 929 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 15 октября 2025 года

Ситуация в Украине на 15 октября 2025

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 16 боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Лимана и Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Торское и Колодязи.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного, Выемки, Григоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Василевки.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в направлении Константиновки, Берестка и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Червоный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоекономичное, Проминь, Лесовка, Звировое, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Гореховое, Новоукраинка, Филия и в направлении Покровска и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 26 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Вороне, Вербовое, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Малиевка, Ялта, Сычневое, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и в направлении Красногорского.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал вблизи Степового, Плавней и Степногорска.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери врага на 15 октября 2025

личного состава – около 1 126 220 (+1 070);

танков – 11 259 (+3);

боевых бронированных машин – 23 347 (+2);

артиллерийских систем – 33 671 (+43);

РСЗО – 1 520;

средств ПВО – 1 227 (+2);

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 021 (+389);

крылатых ракет – 3 859;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 64 329 (+141);

специальной техники – 3 977.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

