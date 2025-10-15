Отопительный сезон в Черкассах является ключевым этапом для жизни города и его жителей в холодные месяцы. От подготовки тепловых сетей зависит, насколько бесперебойно и комфортно будет работать отопление и горячее водоснабжение.

Когда включат отопление в Черкассах, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону в Черкассах

В Черкассах коммунальное предприятие Черкассытеплокоммунэнерго полностью подготовило тепловое хозяйство к началу отопительного сезона. По словам городского главы Анатолия Бондаренко, первыми тепло получат учреждения социальной сферы.

Он пояснил, что подключение бюджетных учреждений, таких как школы, детские сады и больницы, будет происходить по инициативе их руководителей, если они сочтут это необходимым. Сейчас теплоноситель уже готов к подаче, и предприятие начало постепенное подключение.

В Черкассах, по состоянию на 14 октября, пока нет необходимых условий для начала отопительного сезона в многоквартирных домах. Об этом сообщил городской совет со ссылкой на директора КП Черкаситеплокоммунэнерго Павла Карася.

По его словам, решение о запуске отопления может быть принято только тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не будет превышать +8°C. На четвертый день исполнительный комитет городского совета имеет право официально начать сезон.

В то же время в предприятии отмечают, что перед принятием решения анализируют прогноз погоды. Если после кратковременного похолодания ожидается потепление, подавать тепло преждевременно нецелесообразно, ведь жители самостоятельно перекрывают батареи, чтобы экономить средства. Карась также отметил, что для полного запуска системы требуется не менее трех дней, чтобы заполнить сети теплоносителем и развеять их. Сейчас же в городе не наблюдается погодных условий для старта отопительного сезона.

Кроме того, в городском совете опровергли слухи, что в Украине якобы перенесли начало отопительного сезона на 1 ноября. В Минэнерго пояснили, что в правительственном постановлении эта дата касается только сроков действия специальных обязанностей для участников рынка природного газа, а не фактического запуска отопления в жилых домах.

Отопительный сезон в Черкассах: дата

Дата начала отопительного сезона в Черкассах 2025 и в Украине регулируется на государственном уровне и закреплена в постановлении Кабинета министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года О предоставлении услуг по теплоснабжению.

В соответствии с этим нормативным актом, органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного периода, ориентируясь на температурные показатели. Основным критерием является среднесуточная температура наружного воздуха: если в течение трех суток подряд она составляет +8 °C или ниже, местные власти должны обеспечить включение систем централизованного теплоснабжения.

В Черкассах, как и в других городах, подача тепла в первую очередь начинается для учреждений социальной сферы — больниц, поликлиник, школ и детских садов, чтобы гарантировать комфортные условия для лечения, обучения и пребывания детей. После этого постепенно подключаются жилые дома и другие потребители.

