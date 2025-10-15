Опалювальний сезон у Черкасах є ключовим етапом для життя міста та його мешканців у холодні місяці. Від підготовки теплових мереж залежить, наскільки безперебійно й комфортно працюватиме опалення та гаряче водопостачання.

Коли увімкнуть опалення у Черкасах, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону у Черкасах

У Черкасах комунальне підприємство Черкаситеплокомуненерго повністю підготувало теплове господарство до початку опалювального сезону. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, першими тепло отримають заклади соціальної сфери.

Він пояснив, що підключення бюджетних установ, таких як школи, дитячі садки та лікарні, відбуватиметься за ініціативою їхніх керівників, якщо вони вважатимуть це необхідним. Наразі теплоносій вже готовий до подачі, і підприємство почало поступове підключення.

У Черкасах, станом на 14 жовтня, поки що немає необхідних умов для початку опалювального сезону в багатоквартирних будинках. Про це повідомила міська рада з посиланням на директора КП Черкаситеплокомуненерго Павла Карася.

За його словами, рішення про запуск опалення може бути ухвалене лише тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів не перевищуватиме +8°C. На четвертий день виконавчий комітет міської ради має право офіційно розпочати сезон.

Водночас у підприємстві наголошують, що перед ухваленням рішення аналізують прогноз погоди. Якщо після короткочасного похолодання очікується потепління, подавати тепло передчасно недоцільно, адже мешканці самостійно перекривають батареї, щоб економити кошти. Карась також зазначив, що для повного запуску системи потрібно щонайменше три дні, аби заповнити мережі теплоносієм і розповітрити їх. Наразі ж у місті не спостерігається погодних умов для старту опалювального сезону.

Крім того, у міській раді спростували чутки, що в Україні нібито перенесли початок опалювального сезону на 1 листопада. У Міненерго пояснили, що в урядовій постанові ця дата стосується лише термінів дії спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу, а не фактичного запуску опалення в житлових будинках.

Опалювальний сезон у Черкасах: дата

Дата початку опалювального сезону у Черкасах 2025 та в Україні регулюється на державному рівні і закріплене у постанові Кабінету міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року Про надання послуг з теплопостачання.

Відповідно до цього нормативного акту, органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про початок опалювального періоду, орієнтуючись на температурні показники. Основним критерієм є середньодобова температура зовнішнього повітря: якщо протягом трьох діб поспіль вона становить +8 °C або нижче, місцева влада має забезпечити ввімкнення систем централізованого теплопостачання.

У Черкасах, як і в інших містах, подача тепла передусім починається для закладів соціальної сфери — лікарень, поліклінік, шкіл та дитячих садочків, щоб гарантувати комфортні умови для лікування, навчання та перебування дітей. Після цього поступово підключаються житлові будинки та інші споживачі.

