Украина имеет три основных приоритетных направления на 2025-2026 годы. Речь идет об инициативе PURL, украинских беспилотниках и ракетах, а также артиллерийских боеприпасах увеличенного радиуса действия.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Шмыгаль о приоритетных направлениях Украины

— Есть еще один очень важный вопрос – ракеты большой дальности, которые есть у партнеров. Название этих ракет, как всем известно, абсолютно широко известно, — обратил внимание Шмыгаль.

Министр обороны заявил, что Украина просит этот инструмент для усиления давления на Россию экономическим путем и в результате уничтожения ее военной инфраструктуры.

Как объяснил Шмыгаль, план действий инициативы PURL на 2025 год должен быть полностью реализован.

По его словам, Украина рассчитывает на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок. В то же время потребности PURL в следующем году составят от $12 до $20 млрд.

Следующим приоритетом Шмыгаль назвал украинские дроны и ракеты для удержания линии фронта. В частности, Украина продолжает настаивать на первоочередной потребности в более чем $4 млрд.

По мнению министра обороны, Украина сможет построить до 10 млн дронов в 2026 году, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Он объяснил, что беспилотники и ракеты помогают Украине асимметрично реагировать на российские удары.

По данным, названным Шмыгалем, дефицит бензина в России составляет до 20%.

Кроме этого, Украине нужно больше артиллерийских снарядов большой дальности.

Как объяснил министр, этой зимой ВСУ срочно потребуются перехватчики, системы противовоздушной обороны, зенитные и авиационные управляемые ракеты — к системам NASAMS, IRIS-T, самолетам F-16 и другим.

