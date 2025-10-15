Україна має три основні пріоритетні напрямки на 2025-2026 роки. Йдеться про ініціативу PURL, українські безпілотники та ракети, а також артилерійські боєприпаси збільшеного радіуса дії.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Шмигаль про пріоритетні напрямки України

– Є ще одне дуже важливе питання – ракети великої дальності, які мають партнери. Назва цих ракет, як всім відомо, абсолютно широко відома, – звернув увагу Шмигаль.

Міністр оборони заявив, що Україна просить цей інструмент для посилення тиску на Росію економічним шляхом і внаслідок знищення її військової інфраструктури.

Як пояснив Шмигаль, план дій ініціативи PURL на 2025 рік має бути повністю реалізований.

За його словами, Україна розраховує на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасного постачання. Водночас потреби PURL наступного року сягатимуть від $12 до $20 млрд.

Наступним пріоритетом Шмигаль назвав українські дрони та ракети для утримання лінії фронту. Зокрема, Україна продовжує наполягати на першочерговій потребі у понад $4 млрд.

На думку міністра оборони, Україна зможе побудувати до 20 млн дронів у 2026 році, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Він пояснив, що безпілотники та ракети допомагають Україні асиметрично реагувати на російські удари.

За даними, названими Шмигалем, дефіцит бензину в Росії становить до 20%.

Крім цього, Україні потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності.

Як пояснив міністр, цієї зими ЗСУ терміново потребуватимуть перехоплювачі, системи протиповітряної оборони, зенітні й авіаційні керовані ракети – до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16 та інших.

