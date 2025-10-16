Українські військові перехопили переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом армії РФ. Виявилось, що оператори з КНДР коригують вогонь реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військові КНДР у війні проти України: що відомо

За даними Генштабу, командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

– З території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, здійснюють виявлення позицій Збройних сил України та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області, – йдеться у повідомленні.

Також українські захисники зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії.

Генштаб вважає, що у зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ активно залучає підрозділи з Північної Кореї до бойових дій.

Українські Збройні сили документують факти участі іноземних формувань у війні на нашій землі, а також попереджують, що ці підрозділи будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.

Фото: Генштаб

