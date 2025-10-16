В ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) российская армия нанесла комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов и ракет на Украину: как отработала ПВО

Радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения, в частности 37 ракет (28 из них – баллистические) и 320 БПЛА различных типов.

Сейчас смотрят

Российские захватчики запустили 320 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов) из Курска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Артского, что на территории РФ. Около 200 из них были Шахедами.

Также оккупанты атаковали Украину следующими типами ракет:

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Рязанской обл. РФ;

26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. РФ);

2 крылатые ракеты Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская обл. РФ);

7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей:

283 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

5 управляемых авиационных ракет Х-59.

18 вражеских ракет локационно потеряны. Информация уточняется.

Зафиксировано прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на двух локациях. Основное направление удара – Полтавская и Харьковская области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.