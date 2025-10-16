У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) російська армія завдала комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів і ракет на Україну: як відпрацювала ППО

Радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу, зокрема 37 ракет (28 із них – балістика) та 320 БпЛА різних типів.

Російські загарбники запустили 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів) із Курська, Міллерово, Шаталово, Орла, Приморсько-Артирська, що на території РФ. Близько 200 із них булиШахедами.

Також окупанти атакували Україну такими типами ракет:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Рязанської обл. РФ;

26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. РФ);

2 крилаті ракети Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська обл. РФ);

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

18 ворожих ракет були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

