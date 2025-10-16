С начала октября Россия в шестой раз атаковала газовую инфраструктуру Украины, сообщили в Министерстве энергетики.

РФ шестой раз ударила по газовой инфраструктуре Украины

Этой ночью российские войска снова совершили массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины.

– Это уже шестая атака с начала октября. По объектам газовой отрасли враг выпустил десятки ракет, в том числе баллистических, и сотни ударных беспилотников, — говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что под ударом оказались исключительно гражданские объекты в нескольких областях. Есть попадания и повреждения, часть объектов временно выведена с работы. К сожалению, пострадали работники газовой отрасли – четырем специалистам оказывается медицинская помощь.

Кроме газовой инфраструктуры, противник атаковал и другие энергетические объекты.

Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам для ликвидации последствий обстрелов и возобновления стабильной работы систем.

В Минэнерго призвали потребителей по возможности рационально относиться к потреблению газа и электроэнергии.

Напомним, что в ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) российская армия нанесла комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

