Россияне применяют двойной террор – Зеленский об атаке на Украину 16 октября
Российские агрессоры в ночь на 16 октября в очередной раз наносили удары по украинским людям и энергетике, а также – гражданской инфраструктуре.
Об этом в ежедневном обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Ночная атака России на Украину 16 октября: что известно
По словам Владимира Зеленского, во время ночной атаки России на Украину было применено более 300 ударных дронов и 37 ракет, среди которых значительное количество баллистических.
– Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. В Черниговской области ударили по Нежину – повредили почту, один человек ранен, – перечислил президент.
Он подчеркнул, что в Харьковской области россияне били по части ГСЧС, есть раненые. Службы работают над восстановлением.
По его словам, есть подтверждение, что агрессоры применяют так называемый двойной террор – бьют Шахедами с кассетными боеприпасами, а также наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений.
– Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления, – отметил глава Украинского государства.
Владимир Зеленский предлагает союзникам еще больше давить санкциями и оружием дальнего действия.
Он выразил уверенность, что возможны сильные решения, которые помогут в этом, однако все зависит от решения Соединенных Штатов и Европы.
Президент в очередной раз призвал сохранить импульс достижения мира на Ближнем Востоке, ведь в Европе тоже может воцариться мир.
Зеленский анонсировал, что планирует говорить по этому поводу сегодня и завтра в Вашингтоне.