Страна продолжает готовиться к прохождению сложной зимы. В некоторых регионах Украины отопление уже включили, однако остаются города, где процесс затягивается из-за масштабных ремонтных работ и обновления устаревшего оборудования. К таким городам относится и Кривой Рог.

Когда дадут тепло в Кривом Роге, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону в Кривом Роге 2025/2026

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба возглавил пятое заседание Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025/26 года.

Во время встречи обсудили состояние готовности регионов к отопительному сезону, запасы топлива, внедрение распределенной генерации и обеспечение стабильной работы систем жизнеобеспечения в условиях военного положения.

Алексей Кулеба подчеркнул, что страну ожидает сверхсложная зима. Россия целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру, транспорт и коммунальные объекты, пытаясь сорвать стабильное прохождение отопительного сезона.

По его словам, главными задачами на этот период являются экономное использование ресурсов, максимальная защита объектов энергетики и создание резервов — в частности, горюче-смазочных материалов и систем резервного электро- и теплоснабжения.

По словам Кулебы, особое внимание во время заседания уделили Кривому Рогу. В городе продолжают работать почти 150 ремонтных бригад, которые выполняют плановые работы по подготовке тепловых сетей и котельных. Хотя уровень готовности города несколько ниже среднего показателя по стране, уже запланированы досрочные испытания систем отопления.

Ожидается, что отопительный сезон в Кривом Роге начнется вовремя.

Когда включат отопление в Кривом Роге: что говорят тепловики

В горсовете сообщили, что уже около 280 учреждений получили паспорта готовности к отопительному сезону.

И.о. председателя правления АО Криворожская теплоцентраль Сергей Зубчевский в комментарии Суспильному отметил, что подготовка к зиме продолжается в усиленном режиме. Для поддержки предприятия государство привлекло тепловиков из 19 областей Украины. Уже заменили более 64 км труб из запланированных 80. На отдельных объектах работы выполняются круглосуточно.

По словам Зубчевского, сейчас работают 39 бригад группы Нафтогаз, а также 20 собственных и 74 подрядные бригады. Они проводят ремонты котлов и замены участков теплосетей.

Глава теплоцентрали подчеркнул, что начало отопительного сезона в Кривом Роге зависит от погодных условий. Подавляющее большинство котельных уже готовы к работе.

Напомним, что отопление в Украине включают в соответствии с постановлением Кабинета Министров №830. Согласно этой норме, отопительный сезон начинают, когда в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха не превышает +8°С.

Это позволяет обеспечить комфортные условия в жилых домах, больницах, школах и других учреждениях, даже если в регионе есть колебания погоды в течение дня.

