У найближчі дні в Україні очікується похолодання, адже погода поступово змінюється — температура повітря знижується, ночі стають холоднішими. Через це в домівках відчутно прохолодно, тому дедалі актуальнішим стає питання про початок опалювального сезону.

Коли розпочнеться опалювальний сезон 2025-2026 в Умані, читайте в нашому матеріалі.

Коли в Умані початок опалювального сезону

8 жовтня 2025 року було видано розпорядження №396-р, яким офіційно оголошено старт опалювального сезону в Умані 2025-2026.

Зараз дивляться

У розпорядженні зазначено, що відповідно до закону України Про місцеве самоврядування в Україні, закону Про теплопостачання та правил надання послуг із постачання теплової енергії, рішення ухвалено у зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря. Метою є забезпечення належного температурного режиму в закладах соціальної сфери, бюджетних установах та організаціях.

Згідно з розпорядженням, з 8 жовтня 2025 року мала розпочатися подача тепла від котелень, що працюють на природному газі та твердому паливі.

Але, попри ухвалене розпорядження, перший заступник міського голови Олег Ганіч розповів, коли дадуть тепло в Умані. Він зазначив, що для населення опалення почнуть подавати з 1 листопада. Саме з цього дня тепло надходитиме до житлових будинків, закладів освіти, дитячих садочків та підприємств. Зокрема, Ганіч повідомив, що в медичних закладах опалення вже ввімкнено.

Таке рішення він пояснив тим, що НАК Нафтогаз Трейдинг довів до громади менші ліміти газу, ніж у мирний час. Якщо раніше місто отримувало близько 13 млн кубів газу на опалювальний сезон, то нині лише 11 млн. Тому тепло розподілятимуть таким чином, щоб його вистачило на весь опалювальний період.

Опалення житлових будинків здійснюватиметься поступово — відповідно до узгодженого з Уманьтеплоенерго реєстру. Нарахування за спожиту теплову енергію проводитимуться відповідно до фактичного обсягу наданих послуг.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.