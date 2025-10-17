Президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным не исключил возможность поставки Украине американских дальнобойных ракет Томагавк. Эту тему, вероятно, Трамп обсудит и с Зеленским.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговора.

Томагавки для Украины

Однако, по словам двух источников, маловероятно, что Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу согласится предоставить Украине Томагавки.

В то же время источники подчеркнули, что ситуация всегда может измениться, когда Трамп останется наедине с украинцами.

Американские чиновники говорят, что в последние недели Трамп как публично, так и в частном порядке проявлял интерес к тому, чтобы позволить Украине получить ракеты большой дальности.

Белый дом разработал планы по предоставлению такого оружия Украине на случай, если Трамп согласится.

Президент Украины Владимир Зеленский описал Томагавки как оружие, которое может переломить ход войны и заставить Путина наконец сесть за стол переговоров.

Разговор Трампа и Путина

Примерно за 24 часа до запланированной встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне кремлевский диктатор предпринял попытку остановить все разговоры об отправке американского летального оружия Украине.

Результатом длительного телефонного звонка стало обещание провести встречу двух лидеров в Будапеште в течение двух недель или около того.

Однако Трамп во время разговора с Путиным в четверг прямо спросил его: «Вы не против, если я дам несколько тысяч Томагавков вашим оппонентам?». Я сказал ему (Путину, — Ред.) именно это. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась.

По мнению одного американского чиновника, Трамп стремится положить конец войне в Украине, а потому сосредотачивается на дипломатическом подходе, а угрозы отправки Томагавков в Украину являются одним из таких средств.

Путин во время телефонного разговора с Трампом подчеркнул, что ракеты Томагавк не окажут значительного влияния на ход боевых действий, а только навредят отношениям между США и Россией.

Источник : CNN

