Президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним не відкинув можливість постачання Україні американських далекобійних ракет Томагавк. Цю тему, ймовірно, Трамп обговорить і з Зеленським.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, обізнані з перебігом розмови.

Томагавки для України

Однак, за словами двох джерел, мало ймовірно, що Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю погодиться надати Україні Томагавки.

Водночас джерела наголосили, що ситуація завжди може змінитися, коли Трамп залишиться наодинці з українцями.

Американські чиновники говорять, що останніми тижнями Трамп як публічно, так і приватно проявляв інтерес до того, щоб дозволити Україні отримати ракети великої дальності.

Білий дім розробив плани щодо надання такої зброї Україні на випадок, якщо Трамп погодиться.

Президент України Володимир Зеленський описав Томагавки, як зброю, що може переломити хід війни та змусити Путіна врешті сісти за стіл переговорів.

Розмова Трампа та Путіна

Приблизно за 24 години до запланованої зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні кремлівський диктатор зробив спробу зупинити всі розмови щодо відправлення американської летальної зброї Україні.

Результатом тривалого телефонного дзвінка стала обіцянка провести зустріч двох лідерів у Будапешті протягом двох тижнів або близько того.

Однак Трамп під час розмови з Путіним у четвер прямо його запитав: Ви не проти, якщо я дам кілька тисяч Томагавків вашим опонентам?. Я сказав йому (Путіну, – Ред.) саме це. Я сказав саме так. Йому ця ідея не сподобалася.

На думку одного американського чиновника, Трамп прагне покласти край війні в Україні, а тому зосереджується на дипломатичному підході, а погрози відправлення Томагавків до України є одним із таких засобів.

Путін під час телефонної розмови із Трампом наголосив, що ракети Томагавк не матимуть значного впливу на хід бойових дій, а лише зашкодять відносинам між США та Росією.

