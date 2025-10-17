В случае, если часть территорий Украины останется оккупированной на момент вступления Украины в Евросоюз, к ней можно будет применить схему членства по примеру Западной Германии или Кипра.

Об этом в интервью ЕП сказал докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер.

Вступление Украины в ЕС при наличии оккупированных территорий: схема

Михаэль Галер отметил, что в вопросе украинского вступления в Евросоюз необходимо сохранять реализм.

Если Украина вступит в ЕС во время войны, это будет означать, что сам союз тоже воюет. Для такого решения нужно единодушие, поэтому шансов для его принятия, по мнению евродепутата, нет.

Однако возможен другой вариант – когда начнется перемирие, но еще не вся территория будет освобождена от захватчиков.

– Тогда мы получим ситуацию, подобную той, в которой была Западная Германия. Она была членом ЕС, хотя не контролировала Восточную Германию. А после падения Берлинской стены действие немецкой конституции распространилось на Восточную Германию – и она автоматически стала частью ЕС. Ведь для Евросоюза его членом была Германия в целом, независимо от того, где проходят ее границы, – рассказал он.

Галер объяснил, что с Кипром сейчас такая же ситуация, и когда решение будет найдено и он воссоединится, то право ЕС начнет действовать на всей территории острова.

То же самое, по мнению евродепутата, можно будет осуществить с Украиной, и тогда предметом переговоров будет членство всей страны, а не только той территории, которая на тот момент будет под контролем правительства.

– Нашим партнером в этих переговорах будет правительство всей Украины в ее международно признанных границах. А неподконтрольная правительству территория, если такая будет, присоединится к ЕС в момент восстановления этого контроля, – резюмировал евродепутат.

В то же время Галер добавил, что с помощью переходных периодов можно будет безпроблемно интегрировать в ЕС оккупированные территории, как только они вернутся под контроль правительства Украины.

– Когда Украина присоединяется к ЕС, то переходный период действует только для подконтрольной правительству части страны. А позже, когда другие части вернутся под контроль Украины – то только для этих территорий начнется учет своих переходных периодов, – детализировал Михаэль Галер.

Напомним, докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер также рассказал, что вступление Украины в ЕС может остаться замороженным вплоть до весны 2026 года, пока в Венгрии не пройдут выборы, в результате которых Виктор Орбан может перестать быть премьером страны.

