У випадку, якщо частина територій України лишатимуться окупованими на момент вступу України в Євросоюз, до неї можна буде застосувати схему членства за прикладом Західної Німеччини або Кіпру.

Про це в інтерв’ю ЄП сказав доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер.

Вступ України в ЄС за наявності окупованих територій: схема

Міхаель Галер зауважив, що у питанні українського вступу в Євросоюз необхідно зберігати реалізм.

Якщо Україна вступить в ЄС під час війни, це означатиме, що сам союз теж воює. Для такого рішення потрібна одностайність, тож шансів для його ухвалення, на думку євродепутата, немає.

Однак можливою є інший варіант – коли почнеться перемир’я, але ще не вся територія буде звільнена від загарбників.

– Тоді ми отримаємо ситуацію, подібну до тієї, в якій була Західна Німеччина. Вона була членом ЄС, хоча не контролювала Східну Німеччину. А після падіння Берлінської стіни дія німецької конституції поширилася на Східну Німеччину – і вона автоматично стала частиною ЄС. Адже для Євросоюзу його членом була Німеччина в цілому, незалежно від того, де проходять її кордони, – розповів він.

Галер пояснив, що з Кіпром зараз така сама ситуація і коли рішення буде знайдене і він возз’єднається, то право ЄС почне діяти на всій території острова.

Те саме, на думку євродепутата, можна буде здійснити з Україною, і тоді предметом переговорів буде членство усієї країни, а не лише тієї території, яка на той момент буде під контролем уряду.

– Нашим партнером у цих переговорах буде уряд всієї України в її міжнародно визнаних кордонах. А непідконтрольна уряду територія, якщо така буде – приєднається до ЄС у момент відновлення цього контролю, – резюмував євродепутат.

У той же час Галер додав, що за допомогою перехідних періодів можна буде безпроблемно інтегрувати в ЄС окуповані території, як тільки вони повернуться під контроль уряду України.

– Коли Україна приєднується до ЄС, то перехідний період діє тільки для підконтрольної уряду частини країни. А пізніше, коли інші частини повернуться під контроль України – то лише для цих територій почнеться облік своїх перехідних періодів, – деталізував Міхаель Галер.

Нагадаємо, доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер також розповів, що вступ України до ЄС може залишитись замороженим аж до весни 2026 року, допоки в Угорщині не пройдуть вибори, в результаті яких Віктор Орбан може перестати бути прем’єром країни.

