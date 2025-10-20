Украина и Соединенные Штаты готовят контракт на 25 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Системы Patriot для Украины

По словам Зеленского, контракт на поставку Украине дополнительных систем Patriot однозначно является очень хорошей новостью, хотя и не простой, ведь есть очереди в производстве.

Сейчас смотрят

– Есть количество систем Patriot, которое нужно как можно скорее, а есть такие, которые нужны в долгосрочной перспективе как гарантия безопасности. Это 25 систем, которые нужны, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, вопрос усиления ПВО и поставки Украине ЗРК Patriot долгое время обсуждали с компаниями и лично с президентом Дональдом Трампом.

– 25 систем – это запрос от нашей армии, хочу это подчеркнуть, – от Воздушных сил, именно от ПВО. Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы, – подчеркнул глава государства.

Сейчас основной сложностью в получении Украиной ЗРК Patriot являются очереди из стран, которые заключили соответствующие контракты. Однако Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля.

По словам Владимира Зеленского, украинская команда работает с европейскими странами, чтобы приоритет в очереди был предоставлен Украине.

Президент отметил, что практически в каждой из европейских стран НАТО есть свои системы противовоздушной обороны, а также есть системы, принадлежащие Америке.

По мнению президента, именно эти имеющиеся американские системы ПВО Белый дом мог бы помочь Украине получить.

Что касается финансирования новых систем Patriot, то, по мнению Зеленского, лучше всего для этого использовать замороженные российские активы.

– Безусловно, нам также нужно работать над другим финансовым источником. У нас есть 28 двусторонних соглашений о безопасности со странами на сегодняшний день. Находить финансы и оплачивать предоплату – задача такая, и в рамках этих соглашений это реалистично, – подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что Германия до конца 2025 года передаст Украине еще две системы Patriot при поддержке норвежских партнеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.