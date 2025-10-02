Россия, вероятно, модернизировала свои баллистические ракеты, чтобы повысить их эффективность против американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на действующих и бывших украинских и западных чиновников.

Как Россия научилась обходить Patriot

По данным издания, Москва внесла изменения в мобильную систему Искандер-М с дальностью до 500 км, а также в авиационные баллистические ракеты Кинжал, которые могут преодолевать около 480 км.

Сейчас смотрят

Теперь ракеты совершают крутые пики или непредсказуемые маневры, что значительно затрудняет работу украинской ПВО.

В результате уровень перехвата снизился с 37% в августе до 6% в сентябре.

Модернизация, вероятно, связана с программными изменениями, которые позволяют ракетам изменять траекторию в полете, отмечает FT.

Украина передает данные об эффективности перехватов Пентагону и производителям Patriot — компаниям Raytheon и Lockheed Martin.

В то же время обновления системы отстают от тактических изменений, которые вводит Россия. Аналитики считают, что РФ активно использует данные о перехватах для совершенствования систем наведения своих ракет.

Летом 2025 года Россия нанесла ряд ударов по заводам по производству беспилотников в Киеве и области.

Одной из целей стал объект, где производили турецкие дроны Bayraktar.

Атака произошла 28 августа, тогда ракеты смогли обойти украинскую ПВО и повредили офисы делегации ЕС и Британского совета, которые находились рядом.

Patriot в настоящее время является единственной системой на вооружении Украины, способной сбивать российские баллистические ракеты.

В июле Military Watch Magazine сообщало, что запасы перехватчиков в США сократились до 25% от минимально необходимого уровня.

Это осложняет перспективы масштабных поставок Patriot в Украину в ближайшее время.

Дефицит связан как с предыдущими поставками Киеву, так и с расходами перехватчиков при отражении атаки Корпуса стражей исламской революции на базу ВВС США в Катаре 23 июня.

В сентябре FT также предупреждало, что Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО из-за замедленных поставок из США на фоне массированных российских атак.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.