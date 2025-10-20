Україна та Сполучені Штати готують контракт на 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Системи Patriot для України

За словами Зеленського, контракт на постачання Україні додаткових систем Patriot однозначно є дуже хорошою історією, хоч і не простою, адже є черги у виробництві.

– Є кількість систем Patriot, яка потрібна якнайшвидше, а є такі, яка потрібні у довгостроковій перспективі як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, питання посилення ППО і постачання Україні ЗРК Patriot тривалий час обговорювали з компаніями та особисто з президентом Дональдом Трампом.

– 25 систем – це запит від нашої армії, хочу це підкреслити, – від Повітряних сил, саме від ППО. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки, – наголосив глава держави.

Наразі основною складністю в отриманні Україною ЗРК Patriot – є черги з країн, які уклали відповідні контракти. Проте Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля.

За словами Володимира Зеленського, українська команда працює з європейськими країнами, щоб пріоритет у черзі надали Україні.

Президент зауважив, що чи не в кожній з європейських країн НАТО є свої системи протиповітряної оборони, і також є системи, які належать Америці.

На думку президента, саме ці наявні американські системи ППО Білий дім міг би Україні допомогти отримати.

Щодо фінансування на нові системи Patriot, то, на думку Зеленського, найкраще для цього використати заморожені російські активи.

– Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично, – наголосив президент України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще дві системи Patriot за підтримки норвезьких партнерів.

