Германия до конца 2025 года передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot при поддержке норвежских партнеров.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума по безопасности в рамках панельной дискуссии Победить в войне до начала войны: европейские стратегии для Украины.

Писториус о поставках Украине двух Patriot

По словам немецкого министра, недавние атаки России свидетельствуют о важности укрепления украинской противовоздушной обороны.

— Именно этим мы и занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке норвежских партнеров, — сказал глава Минобороны Германии.

Писториус утверждает, что Берлин будет и в дальнейшем поддерживать Киев. По его словам, Германия ежегодно тратит около €9 млрд на укрепление Украины.

По мнению главы Минобороны ФРГ, важно укреплять оборонную промышленность и сотрудничество с Европой.

В то же время Писториус убежден, что Европа должна обеспечить значительно более гибкую регуляторную базу для оборонной промышленности.

Он считает, что это единственный путь быстро нарастить производственные мощности и поставки Украине.

В начале сентября во время 30-й встречи Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн Борис Писториус заявил, что Германия передала Украине первые пусковые установки к еще двум системам Patriot.

