Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики выследили и прицельно поразили замаскированную армией России дорогостоящую радиолокационную систему Валдай на аэродроме Джанкой.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, мастера Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР Минобороны сожгли радиолокационную систему Валдай на аэродроме Джанкой в Крыму.

— Демилитаризация Крыма продолжается! Вооруженная борьба продолжается, — подчеркнули в ГУР.

Характеристики российской РЛС Валдай

РЛС Валдай — это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными беспилотниками.

Радиолокационная система предназначена для сопровождения объектов с чрезвычайно малой эффективной рассеиваемой площадью (ЭРП), а также для распознавания беспилотных целей на фоне земли и других объектов. После обнаружения цели комплекс способен подавлять или нейтрализовывать цели.

Разработчиком комплекса является Лианозовский электромеханический завод, входящий в концерн ВКО Алмаз-Антей. Работы над РЛС Валдай начались в 2016 году.

Система смонтирована на самоходном трехосном шасси с кузовом-контейнером. Комплекс состоит из модуля управления с выносным пультом, радиолокационного, оптико-электронного модуля, а также модулей пеленгации источников радиосигналов и противодействия. Предусмотрены автономные средства энергоснабжения и коммуникационные системы.

Важнейшим элементом комплекса является обзорный трехкоординатный радиолокационный модуль, работающий в X-диапазоне (длина волны около 3 см). Зеркальная антенна размещена под радиопрозрачным куполом, который вместе с антенной может подниматься над крышей контейнера.

РЛС обеспечивает круговой обзор при углах места от 0° до 30°, а минимальная дальность обнаружения — 300 м.

Одновременно с радаром цели ищет модуль пеленгации, который обнаруживает каналы управления и связи дронов, а также устанавливает местонахождение аппарата и оператора.

В комплекте есть тепловизионная камера, которая по указанию радиотехники захватывает и сопровождает цель.

Информация с РЛС и модуля пеленгации поступает на бортовой компьютер. Оптико-электронный модуль предназначен для сбора разведывательных данных и контроля за результатами проведенных мероприятий противодействия.

РЛС Валдай может автономно противодействовать обнаруженным дронам благодаря модулю помех, подавляющему сигналы управления и навигации.

Информация о воздушной ситуации и обнаруженных целях может также передаваться на командный пункт ПВО или другим пользователям через предусмотренные современные средства связи.

Комплекс Валдай может применяться во всех сферах, где необходимо оперативное обнаружение потенциально опасных малоразмерных воздушных целей. РЛС способна обеспечить охрану определенной территории от легких и сверхлегких БпЛА различных типов, оснащенных разведывательной аппаратурой или боевой нагрузкой.

