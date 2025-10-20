Зараз правильний момент, тиск на Росію може відкрити нові перспективи – Зеленський
Треба тиснути на Російську Федерацію й надалі – зараз правильний момент. Тиск може відкрити нові перспективи.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1335 доби повномасштабної війни Росії проти України.
Зеленський про підсумки Ставки
Сьогодні глава держави провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої обговорили енергетику: відновлення в регіонах, розгорнуті штаби та потребу в резервах обладнання.
За словами президента України, цей тиждень буде дуже активним у дипломатії.
Він розповів, що є кілька чітких завдань для наших дипломатів щодо необхідного обладнання для ремонтів і генерації.
Також Україна працює щодо газу – забезпечення обсягу на опалювальний сезон.
– Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, всім українським газовикам. Майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом, – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що визначено всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу та якими можуть бути джерела фінансування.
Володимир Зеленський розповів, що половину цих коштів уже забезпечено, а весь необхідний обсяг уряд знайде – є відповідне доручення.
Доповнюється…