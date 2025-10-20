Треба тиснути на Російську Федерацію й надалі – зараз правильний момент. Тиск може відкрити нові перспективи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1335 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про підсумки Ставки

Сьогодні глава держави провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої обговорили енергетику: відновлення в регіонах, розгорнуті штаби та потребу в резервах обладнання.

За словами президента України, цей тиждень буде дуже активним у дипломатії.

Він розповів, що є кілька чітких завдань для наших дипломатів щодо необхідного обладнання для ремонтів і генерації.

Також Україна працює щодо газу – забезпечення обсягу на опалювальний сезон.

– Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, всім українським газовикам. Майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що визначено всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу та якими можуть бути джерела фінансування.

Володимир Зеленський розповів, що половину цих коштів уже забезпечено, а весь необхідний обсяг уряд знайде – є відповідне доручення.

Доповнюється…

