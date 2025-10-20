Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов о продлении в Украине срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

Законопроекты № 14128 и № 14129 зарегистрированы на сайте Верховной Рады в понедельник, 20 октября.

Продление военного положения и мобилизации в Украине

Законопроектами предусматривается утверждение указов президента о продлении в Украине срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней, то есть до 4 февраля 2026 года.

Сейчас смотрят

Голосование в сессионном зале состоится после того, как документы рассмотрит Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

После одобрения нардепами документы передадут на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

За продление действия военного положения и всеобщей мобилизации народные избранники будут голосовать уже 16-й раз со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас, согласно подписанным 25 июля президентом Владимиром Зеленским законам, военное положение и мобилизация в Украине действуют до 5 ноября 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.