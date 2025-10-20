Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече в Будапеште с участием президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа.

Зеленский о трехсторонней встрече в Будапеште

— Если меня пригласят в Будапешт. Если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате мы согласимся, — подчеркнул Владимир Зеленский.

На вопрос, если переговоры в Будапеште пойдут по плохому сценарию, откажется ли президент от участия, Зеленский сказал, что даже такой вариант не станет тупиком.

– Вторая история – никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу “русским”, – подчеркнул глава государства.

Зеленский считает, что Венгрия — не лучшее место для проведения переговоров из-за исторических и политических причин. В то же время Трамп считает, что Венгрия может помочь быстрее завершить войну.

Напомним, что в Будапеште должна состояться встреча Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ, а также его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию.

В настоящее время Венгрия находится в процессе выхода из членства в Международном уголовном суде, публично называя его так называемым политическим судом. Процесс выхода фактически дает Венгрии возможность игнорировать ордер на арест российского диктатора.

