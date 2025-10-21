Владимир Зеленский поручил увеличить долю вооружения украинского производства для фронта до 50% до конца года. Президент также анонсировал трансформацию аппарата СНБО.

Об этом глава государства заявил по итогам совещания с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Совещание Зеленского и Умерова: о чем говорили

Главным приоритетом президент назвал усиление Воздушных сил ВСУ. По его словам, готовятся новые оборонные договоренности, которые расширят возможности боевой авиации.

— Это часть стратегии по созданию достаточно мощных Воздушных сил, которые будут гарантировать безопасность нашего государства в долгосрочной перспективе, — отметил Зеленский.

Вторым приоритетом президент определил активизацию дипломатических усилий и согласование оборонных потребностей с международными партнерами.

По его словам, на этой неделе запланированы встречи с лидерами европейских стран и членами Коалиции желающих, во время которых Украина представит обновленный список запросов.

— Потребности в системах ПВО, конкретное наполнение пакетов оборонной поддержки, расширение программы PURL, оборудование для восстановления энергетики после ударов, а также координация санкционной политики — все это должно быть четко определено, — подчеркнул президент.

Третьим пунктом Зеленский назвал усиление оборонно-промышленного потенциала и подготовку к будущим заседаниям Ставки.

— Чтобы потребности обороны удовлетворялись максимально полно, будет проведена трансформация аппарата СНБО, — сообщил Зеленский.

Он назвал ориентир – “показатель обеспечения фронта украинским оружием на конец года должен составлять не менее 50%”.

