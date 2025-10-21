До конца года 50% оружия для фронта должно производиться в Украине — Зеленский
Владимир Зеленский поручил увеличить долю вооружения украинского производства для фронта до 50% до конца года. Президент также анонсировал трансформацию аппарата СНБО.
Об этом глава государства заявил по итогам совещания с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Совещание Зеленского и Умерова: о чем говорили
Главным приоритетом президент назвал усиление Воздушных сил ВСУ. По его словам, готовятся новые оборонные договоренности, которые расширят возможности боевой авиации.
— Это часть стратегии по созданию достаточно мощных Воздушных сил, которые будут гарантировать безопасность нашего государства в долгосрочной перспективе, — отметил Зеленский.
Вторым приоритетом президент определил активизацию дипломатических усилий и согласование оборонных потребностей с международными партнерами.
По его словам, на этой неделе запланированы встречи с лидерами европейских стран и членами Коалиции желающих, во время которых Украина представит обновленный список запросов.
— Потребности в системах ПВО, конкретное наполнение пакетов оборонной поддержки, расширение программы PURL, оборудование для восстановления энергетики после ударов, а также координация санкционной политики — все это должно быть четко определено, — подчеркнул президент.
Третьим пунктом Зеленский назвал усиление оборонно-промышленного потенциала и подготовку к будущим заседаниям Ставки.
— Чтобы потребности обороны удовлетворялись максимально полно, будет проведена трансформация аппарата СНБО, — сообщил Зеленский.
Он назвал ориентир – “показатель обеспечения фронта украинским оружием на конец года должен составлять не менее 50%”.