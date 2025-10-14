Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Евгения Острянского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На этой должности он заменит генерал-полковника Руслана Хомчака, который занимал ее с июля 2021 года.

Об этом сообщил в Telegram секретарь СНБО Рустем Умеров.

Назначение Острянского первым заместителем секретаря СНБО

Президент Украины внес кадровые изменения в структуру СНБО. С должности первого заместителя секретаря СНБО уволен Руслан Хомчак.

Новым первым заместителем секретаря СНБО назначен генерал-майор Евгений Острянский, который до этого занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

— Евгений Острянский – офицер с более чем тридцатилетним опытом военной службы, специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении, — написал Умеров.

Он уточнил, что Острянский будет отвечать за военный блок вопросов — координацию работы с сектором безопасности и обороны для усиления украинской армии, а также подготовку и координацию заседаний Ставки верховного главнокомандующего.

Что известно о Евгении Острянском

Евгений Викторович Острянский родился в 1971 году. Окончил Одесское высшее военное объединенное училище (1993), Национальную академию обороны Украины (2001) и Национальный университет обороны Украины (2012).

Он прошел путь от командира взвода до руководящих должностей в Генеральном штабе.

Был заместителем начальника управления военно-стратегического анализа, начальником управления военно-стратегического анализа, заместителем начальника Главного оперативного управления и начальником Главного управления оборонного планирования.

С 24 мая 2025 года работал заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

Евгений Острянский — генерал-майор. Он специализируется на стратегическом планировании и оборонном управлении.

