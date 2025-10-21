Володимир Зеленський доручив збільшити частку озброєння українського виробництва для фронту до 50% до кінця року. Президент також анонсував трансформацію апарату РНБО.

Про це глава держави заявив за підсумками наради із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Нарада Зеленського та Умєрова: про що говорили

Головним пріоритетом президент назвав посилення Повітряних сил ЗСУ. За його словами, готуються нові оборонні домовленості, які розширять можливості бойової авіації.

– Це частина стратегії зі створення достатньо міцних Повітряних сил, які гарантуватимуть безпеку нашої держави довгостроково, – зазначив Зеленський.

Другим пріоритетом президент визначив активізацію дипломатичних зусиль і погодження оборонних потреб із міжнародними партнерами.

За його словами, цього тижня заплановані зустрічі з лідерами європейських країн та членами Коаліції охочих, під час яких Україна представить оновлений список запитів.

– Потреби в системах ППО, конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки, розширення програми PURL, обладнання для відновлення енергетики після ударів, а також координація санкційної політики – усе це має бути чітко визначено, – наголосив президент.

Третім пунктом Зеленський назвав посилення оборонно-промислового потенціалу та підготовку до майбутніх засідань Ставки.

– Щоб потреби оборони задовольнялися максимально повно, буде проведена трансформація апарату РНБО, – повідомив Зеленський.

Він назвав орієнтир – “показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має становити не менше 50%”.

