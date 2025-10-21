Украина использует до 9 тыс. беспилотников в день в войне с Россией – для отражения постоянных атак врага. В это количество входят ударные, разведывательные и логистические дроны.

Об этом заявил начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба ВСУ полковник Иван Павленко во время веб-трансляции на конференции Cipher Brief.

Использование Украиной дронов в войне с РФ

— Я думаю, что сегодня — это где-то 7, 8, может, 9 тыс. дронов в день, — сказал Павленко, отвечая на вопрос об использовании беспилотников Украиной.

Американский генерал в отставке Дэвид Петреус, который брал интервью у Павленко, отметил, что это количество ошеломляет, особенно по сравнению с производством США нескольких сотен тысяч беспилотников в год.

— То, что там происходит, действительно захватывает дух, — убежден Петреус.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина быстро приобрела значительный опыт в разработке и производстве беспилотников.

Производители научились оперативно совершенствовать конструкцию дронов, чтобы реагировать на изменение российской тактики.

Союзники Украины, в частности в Вашингтоне, стремятся воспользоваться опытом ВСУ в сфере беспилотных технологий.

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о возможном соглашении о производстве украинских дронов в США или странах Европы для дальнейшего экспорта и использования их американскими военными.

По словам Павленко, в последние месяцы украинские военные пополнили свой арсенал новыми категориями беспилотных летательных аппаратов, включая различные типы перехватчиков.

В то же время начальник Главного управления радиоэлектронной борьбы подчеркнул, что некоторые из них предназначены для противодействия мощным российским дронам Shahed иранского производства и даже управляемым ракетам.

Источник : Bloomberg

