Запустили Storm Shadow: ЗСУ уразили Брянський хімічний завод
Сили оборони України завдали масованого удару по Брянському хімічному заводу на території Росії, зокрема ракетами повітряного базування Storm Shadow.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 21 жовтня.
Брянський хімічний завод: наслідки удару
Як стверджують у Генштабі, 21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ разом з Сухопутними військами, Військово-морськими силами та іншими складниками Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод.
За інформацією Генштабу, серед іншого, масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони.
– Результати ураження уточнюються, – наголошують у Генеральному штабі ЗСУ.
Брянський хімічний завод на карті
Брянський хімічний завод є важливою компонентом військово-промислового комплексу на території Росії.
Як зазначають у Генштабі, на цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів України.
Брянський хімічний завод розташований поблизу міста Сєльцо у Брянській області Росії.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по стратегічних об’єктах ВПК на території Росії, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора.