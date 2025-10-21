Сили оборони України завдали масованого удару по Брянському хімічному заводу на території Росії, зокрема ракетами повітряного базування Storm Shadow.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 21 жовтня.

Брянський хімічний завод: наслідки удару

Як стверджують у Генштабі, 21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ разом з Сухопутними військами, Військово-морськими силами та іншими складниками Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод.

За інформацією Генштабу, серед іншого, масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони.

– Результати ураження уточнюються, – наголошують у Генеральному штабі ЗСУ.

Брянський хімічний завод є важливою компонентом військово-промислового комплексу на території Росії.

Як зазначають у Генштабі, на цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів України.

Брянський хімічний завод розташований поблизу міста Сєльцо у Брянській області Росії.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по стратегічних об’єктах ВПК на території Росії, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора.

