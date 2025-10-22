Норвегия выделяет дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около $150 млн) на поддержку энергетического сектора Украины.

Средства направляются в сотрудничестве с Европейским Союзом, чтобы помочь стране пройти четвертую зиму полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.

Помощь от Норвегии для поддержки энергетики Украины

Отмечается, что Норвегия предоставляет 1,5 миллиарда крон для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению во время зимы.

— Украина снова сталкивается с тяжелой зимой, и доступ к электроэнергии остается нестабильным. Вместе с ЕС мы усиливаем наши усилия, чтобы украинские домохозяйства, предприятия и учреждения имели стабильную энергию. Это важно как для людей, так и для развития общества, — подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Отмечается, что помощь предоставляется в рамках программы ЕС «Инвестиционные рамки для Украины», которая мобилизует государственные и частные инвестиции на восстановление страны после разрушений, вызванных российской агрессией.

Программа входит в состав Украинского фонда, который является основой всей гражданской поддержки Украины со стороны ЕС.

— Украина нуждается в стабильном доступе к энергии, чтобы поддерживать жизнедеятельность общества во время войны. Благодаря сотрудничеству с ЕС эта помощь укрепит энергетическую безопасность Украины, — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Финансирование является частью программы Нансена для Украины и дополняет предыдущую поддержку на закупку газа в 2025 году.

В целом с 2022 года Норвегия направила 6,1 млрд норвежских крон (около $540 млн) на обеспечение Украины энергоресурсами.

Зеленский об энергетическом пакете помощи от Норвегии

Сегодня, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где встретился с премьер-министром страны Йонасом Гар Стере. Именно во время этого визита и было объявлено об энергетическом пакете помощи.

Зеленский подчеркнул, что эта поддержка крайне важна для стабильности энергосистемы зимой.

Во время встречи украинский лидер поблагодарил за помощь и солидарность после очередного российского обстрела.

Кроме того, стороны обсудили потребности Украины в системах ПВО, поставках ракет, а также другие шаги для усиления обороноспособности в холодный период.

Отдельно лидеры уделили внимание развитию совместного производства дронов и ракет и расширению инициативы PURL, которая способствует оборонному сотрудничеству.

Также были скоординированы позиции перед важными встречами, запланированными на этой неделе в Европе.

