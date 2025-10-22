Норвегія виділяє додаткові 1,5 млрд норвезьких крон (близько $150 млн) на підтримку енергетичного сектору України.

Кошти спрямовуються у співпраці з Європейським Союзом, щоб допомогти країні пройти четверту зиму повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Допомога від Норвегії для підтримки енергетики України

Норвегія надає 1,5 мільярда крон для забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення під час зими.

— Україна знову стикається з важкою зимою, і доступ до електроенергії залишається нестабільним. Разом із ЄС ми посилюємо наші зусилля, щоб українські домогосподарства, підприємства та установи мали стабільну енергію. Це важливо як для людей, так і для розвитку суспільства, — наголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Допомога надається в межах програми ЄС Інвестиційні рамки для України, що мобілізує державні та приватні інвестиції на відновлення країни після руйнувань, спричинених російською агресією.

Програма входить до складу Українського фонду, який є основою всієї цивільної підтримки України з боку ЄС.

— Україна потребує стабільного доступу до енергії, щоб підтримувати життєдіяльність суспільства під час війни. Завдяки співпраці з ЄС ця допомога зміцнить енергетичну безпеку України, — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Фінансування є частиною програми Нансена для України та доповнює попередню підтримку на закупівлю газу у 2025 році.

Загалом із 2022 року Норвегія спрямувала 6,1 млрд норвезьких крон (близько $540млн) на забезпечення України енергоресурсами.

Зеленський про енергетичний пакет допомоги від Норвегії

Сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув у столицю Норвегії Осло, де зустрівся з прем’єр-міністром країни Йонасом Гар Стере. Саме під час цього візиту і було оголошено про енергетичний пакет допомоги.

Зеленський наголосив, що ця підтримка є вкрай важливою для стабільності енергосистеми взимку.

Під час зустрічі український лідер подякував за допомогу та солідарність після чергового російського обстрілу.

Крім того, сторони обговорили потреби України у системах ППО, постачанні ракет, а також інші кроки для посилення обороноздатності в холодний період.

Окремо лідери приділили увагу розвитку спільного виробництва дронів і ракет та розширенню ініціативи PURL, яка сприяє оборонній співпраці.

Також було скоординовано позиції перед важливими зустрічами, запланованими цього тижня в Європі.

