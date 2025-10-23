Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз использовать замороженные активы Центробанка РФ для защиты Украины от российской агрессии.

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании Европейского совета.

Замороженные российские активы

По словам президента Украины, замороженные российские активы нужно использовать так, чтобы Россия поняла: она платит за свою войну.

– Поэтому я прошу вас как можно быстрее принять решение – российские активы должны полностью использоваться для защиты от российской агрессии, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства уверяет Евросовет, что механизм направления российских денег на оборону Украины является вполне законным и справедливым. Использование замороженных активов основано на идее будущих репараций – выплаты за причиненный войной ущерб.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас в руках Европы огромные средства, которые могут поддержать устойчивость Украины, а также способствовать развитию ЕС.

– Мы планируем использовать значительную часть этих средств для закупки европейского оружия. Это для меня важно. И эти деньги могут помочь и вам, и нам, – сказал глава государства.

Санкции против РФ

Также президент Владимир Зеленский отметил, что антироссийские санкции очень хорошо ограничивают военную машину Кремля и давят на олигархов, приближенных к Путину.

– Тысячи влиятельных людей в России должны четко почувствовать и понять, что Путин и эта война – это смертельная угроза для них, угроза их жизни, их деньгам и их будущему… Мы довольно долго ждали 19-й пакет санкций, но наконец-то его одобрили, – сказал Владимир Зеленский.

Он также напомнил, что вчера США ввели новые санкции против нефтяных компаний России.

